Una gota de sangre ha sido la muestra de ADN que ha permitido detener en Francia al autor del atropello mortal de Claudia, una joven arrollada en Madrid en 2021

Detienen al hombre que mató a Claudia tras atropellarla y darse a la fuga en Madrid en 2021

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Una gota de sangre ha sido la muestra de ADN que ha permitido detener en Illes (Francia) al joven fugitivo buscado por el atropello mortal de Claudia, una estudiante de Medicina de 21 años que fue arrollada en el distrito de Moncloa, en Madrid en 2021.

Según ha informado la Policía Nacional, el arresto se produjo tras el hallazgo de una gota de sangre por parte de la Policía Municipal de Madrid en el vehículo implicado en el atropello, lo que permitió luego a la Comisaría General de Policía Científica a detectar una coincidencia en Francia con la identidad de una persona que vivía bajo una identidad falsa. en concreto, la gota de sangre fue detectada en el cinturón del vehículo, según ha podido conocer 'El Mundo'.

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Su historial delictivo

Tras numerosas gestiones por parte de los integrantes del equipo conjunto de investigación, se pudo determinar la posibilidad de que el presunto autor de los hechos, un joven de nacionalidad marroquí y nacido en 1999, podría haber abandonado el país.

Además, tras identificarle los agentes descubrieron que el conductor que se había fugado tras atropellar a Claudia tenía en vigor una reclamación por delito de homicidio, malos tratos, atentado a agente de la autoridad y lesiones.

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La localización del fugitivo en Illes, Francia

Las gestiones realizadas por la Sección de Localización de Fugitivos y la Fiscalía, junto a las autoridades francesas, permitieron judicializar la investigación en el país vecino y detectar el paradero y lograr la detención del presunto autor de los hechos.

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El análisis de la muestra de ADN desprendió una coincidencia en Francia con una identidad de un ciudadano de edad similar al fugitivo, pero con una identidad diferente.

Ante las sospechas de que esta persona pudiera tratarse del fugitivo, viviendo bajo una identificad falsa en el país vecino, se cotejó su identidad mediante huellas dactilares, dando como resultado positivo.

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Las indagaciones de la Sección de Localización de Fugitivos, junto a la Fiscalía española y las autoridades francesas, permitieron localizar el paradero del prófugo en la localidad de Illes y su arresto, que se llevó a cabo este lunes, al tener en vigor una reclamación por delito de homicidio, malos tratos, atentado a agente de la autoridad y lesiones.

El atropello mortal de Claudia en 2021

La historia de Claudia es la de una chica muy querida por su familia y sus amigos. Los que la conocían la definen como una joven que "luchó y trabajó su proyecto", que "persiguió sus metas e hizo realidad sus propósitos" y que siempre se mostraba "contenta, con actitud y educada", además de ser toda una luchadora, destacaba su Colegio Bilingüe Atlantic Schools de Las Palmas. Claudia superó la EBAU y entró en el Grado en Medicina en la Universidad Complutense de Madrid.

El día de su fallecimiento, la joven que había salido de fiesta decidió irse a casa en un VTC. Llamó a su hermana también para decirle que en unos minutos llegaría a casa. Nunca lo hizo. El joven que acabó con su vida debía ingresar en la cárcel esta semana por orden judicial tras cometer previamente un robo con fuerza.

La joven, tras descender de un vehículo VTC, fue atropellada por el vehículo que conducía el ahora detenido y que circulaba a gran velocidad. Tras arrollarla, este joven se dio a la fuga dejando abandonada a la mujer en el lugar, falleciendo posteriormente a consecuencia de las graves heridas.

Casi cinco años después de la muerte de Claudia, la Policía ha conseguido identificar y detener a su presunto asesino.