Las intensas lluvias han provocado desbordamientos de cauces y ríos en Ávila

Dos muertos por el temporal en Cataluña: a una de las víctimas le cayó encima un muro y la otra bajó al garaje y quedó atrapada

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Las intensas lluvias han provocado desbordamientos de cauces y ríos e incidencias de diversa consideración en el sur de la provincia de Ávila, según ha explicado este domingo la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León.

En concreto, algunas de las localidades más afectadas son Casavieja, Mombeltrán y El Barraco, según la misma fuente.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha pedido "máxima precaución" en la zona y tomar medidas preventivas para evitar daños sobre las personas.

Todas las provincias de la Comunidad están en alerta por las intensas lluvias desde el sábado por la mañana.

Nuevos Es-Alert para alertar del riesgo en Cataluña

El insólito temporal "con características tropicales" que ha azotado Cataluña desde el sábado por la noche ha causado la muerte de dos personas en Tordera y Montornès del Vallès, ambos municipios de la provincia de Barcelona, y un desaparecido, además de dejar récords de lluvia, inundaciones, carreteras cortadas y suspensión de servicios.

De las veinte comarcas afectadas, que quedaron prácticamente paralizadas desde las 20:00 horas de ayer sábado por la previsión de lluvias torrenciales y de un posible minihuracán mediterráneo -que finalmente no llegó a formarse-, dieciocho ya han visto levantadas las restricciones de movilidad a las 14:00 horas de este domingo.

Solo dos comarcas, Alt Empordà y Baix Empordà, en el nordeste de Cataluña, seguirán con restricciones hasta las 21:00 horas, por el riesgo meteorológico y el peligro por las crecidas de ríos.

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Ante esa situación, protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha enviado dos nuevos Es-Alert para alertar del riesgo de desbordamiento del río Besòs a los ciudadanos de Barcelona y de las localidades de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besòs, y por lluvias torrenciales en el litoral barcelonés.