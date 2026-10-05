Detenida una mujer por estafar 9.500 euros a la anciana dependiente que cuidaba en Campos, Mallorca

Fue captada por las cámaras de vigilancia del cajero automático mientras hacía operaciones no autorizadas

Una mujer apuñala a otra por la espalda tras entrar en una casa en Torrent, Valencia, utilizando una radiografía

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Una mujer de 32 años ha sido detenida como sospechosa de estafar 9.500 euros a la anciana dependiente que cuidaba en Campos, Mallorca. La Guardia Civil ha detenido a la supuesta estafadora después de que la familia de la víctima denunciase varios movimientos anómalos en la cuenta bancaria de la víctima.

El arresto se ha producido tras una investigación de la Guardia Civil de Baleares que logró identificar a la sospechosa después de revisar las cámaras de vigilancia del cajero automático desde el que se habían realizado las operaciones no autorizadas. La mujer ha sido identificada como la cuidadora interna que convivía con la víctima, una anciana dependiente. La cuidadora no contaba con ninguna autorización para disponer del dinero de la anciana.

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Tras conocer los hechos e identificar a la sospechosa, los agentes de la Guardia Civil continuaron la investigación con el objetivo de aclarar si la mujer, de origen colombiano, enviaba el dinero estafado al extranjero.

Estaba preparada para darse a la fuga

En el marco de la investigación los agentes tomaron declaración a varios trabajadores y responsables de envíos monetarios de la localidad mallorquina. Uno de los cuales, alertó a la sospechosa de que estaba siendo investigada. Sin embargo, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, la cuidadora logró ser detenida como supuesta autora de un delito continuado de estafa cuando estaba preparándose para darse a la fuga y ya tenía las maletas listas para la huida.

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Por otra parte, la persona responsable del locutorio que filtró la información a la sospechosa de que estaba siendo investigada también se encuentra bajo sospecha como supuesta autora de un delito de revelación de secretos.