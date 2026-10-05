Doce arrestados por presuntamente dirigir una red de tráfico de gatos en Vietnam

A los arrestados se les incautaron trampas para gatos, máquinas para quitar el pelo y balanzas.

El Campello, un pueblo de 31.000 habitantes, tiene 1.800 gatos sin control en sus calles

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Doce hombres han sido arrestados en Vietnam tras confesar presuntamente haber robado y vendido alrededor de 2.700 gatos, según informó la policía de Ciudad Ho Chi Minh, informa la BBC.

A los arrestados se les incautaron trampas para gatos, máquinas para quitar el pelo y balanzas. Los investigadores sospechan que los hombres se llevaban a las mascotas para sacrificarlas y consumirlas como alimento. ¿Cómo robaban los gatos? Recorriendo zonas residenciales en moto para robarlos por la noche usando trozos de pescado como cebo. Trece de los felinos rescatados ya han sido devueltos a sus dueños.

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Cinco millones de perros y un millón de gatos se sacrifican al año para comer

Según la organización de protección animal Humane World for Animals, se estima que cada año en Vietnam se capturan, roban, trafican y sacrifican cinco millones de perros y un millón de gatos para obtener carne.

El consumo de carne de perro y gato es legal en el país, donde muchos restaurantes la anuncian abiertamente en sus menús. Sin embargo, según la agencia de noticias AFP, los vendedores exigen permisos que acrediten el origen de los animales.

Según un comunicado policial publicado en el periódico oficial del departamento de policía de Ciudad Ho Chi Minh, cada grupo supuestamente robaba un promedio de entre cuatro y diez gatos por noche.

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La policía informó haber incautado 50 gatos, dos básculas, 55 trampas para gatos, 14 bolsas, 13 teléfonos móviles, siete motocicletas, dos máquinas para quitar el pelo de los animales y 6,7 millones de dongs vietnamitas (257 dólares; 195 libras esterlinas).

Una encuesta realizada en 2023 por encargo de Humane World for Animals reveló una creciente oposición pública, especialmente entre los jóvenes y los dueños de mascotas, con un 71% que apoyaba la prohibición del consumo y el comercio de carne de gato.