El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado en la tarde de este lunes, 5 de octubre, en el interior de una furgoneta en Isla Cristina

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El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado en la tarde de este lunes, 5 de octubre, en el interior de una furgoneta en Isla Cristina (Huelva). Según han concretado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el hallazgo se ha producido sobre las 16:00 horas, cuando recibían la llamada de un testigo que decía haber encontrado a un hombre "sin conocimiento" en el interior del vehículo en la Avenida del Carnaval.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y servicios sanitarios. Estos últimos solo pudieron certificar la muerte del varón, sobre quien no han trascendido más datos. Por el momento, se desconocen las causas que rodean este suceso.