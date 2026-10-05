El detenido ya protagonizó un incidente violento en 2024 cuando amenazó con un cuchillo de 25 centímetros a agentes de la Guardia Civil

Pasó diez meses en prisión preventiva entre agosto de 2024 y junio de 2025, cuando quedó en libertad provisional

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MadridCésar G. L., el hombre de 36 años que esta madrugada ha asesinado con una mancuerna a sus padres en el barrio madrileño de Cuatro Vientos, estuvo diez meses en prisión por amenazar con un cuchillo a dos guardias civiles en Fregenal de la Sierra (Badajoz), según han explicado a EFE fuentes próximas a la investigación.

El parricidio ha tenido lugar a las 4:40 horas de este lunes, cuando los servicios de emergencia han encontrado al matrimonio muerto, con signos de violencia, en su vivienda del número 12 del Paseo de Húsares.

10 meses en prisión provisional

Al llegar al lugar de los hechos, la Policía Nacional ha usado un ariete para entrar en la vivienda, en cuyo interior se han encontrado atrincherado al presunto agresor, que presentaba un altísimo grado de violencia y alteración, y al que han reducido con una pistola táser antes de detenerlo como presunto responsable de un delito de homicidio.

El detenido, de 36 años de edad, ya protagonizó un incidente violento en agosto de 2024 en Fregenal de la Sierra, donde se atrincheró y amenazó con un cuchillo de 25 centímetros a agentes de la Guardia Civil.

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Entonces, el hombre fue detenido por amenazar a su novia y a su cuñado y por enfrentarse, a los agentes. Fue arrestado tras varias horas de negociación y de permanecer atrincherado en la casa con sus padres.

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El juez, tras la toma de declaración, le imputó entonces cinco presuntos delitos: de homicidio en grado de tentativa; de atentado contra la autoridad; de daños; de amenazas en el ámbito de la violencia sobre la mujer; y de amenazas en el ámbito familiar.

Por estos hechos, el detenido pasó diez meses en prisión preventiva entre agosto de 2024 y junio de 2025, cuando quedó en libertad provisional.