Redacción Andalucía Granada, 05 OCT 2026 - 11:01h.

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) denuncia la agresión por parte de un interno a los trabajadores, que tuvieron que reducirlo y cachearlo

El incidente tuvo lugar tras una trifulca del preso contra su compañero de celda, al que también había amenazado de muerte

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Dos funcionarios de prisiones han resultado heridos leves tras ser agredidos por un interno en el Centro Penintenciaro de Albolote, en Granada.

Según ha denunciado la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), el incidente ha tenido lugar este domingo durante el transcurso de una trifucla entre dos reclusos de la prisión, en la que el agresor estaba amenzando de muerte a su compañero de celda, al grito de "te voy a matar a lo largo del día, con el pincho que llevo".

En ese momento, los funcionarios de prisiones intentaron trasladar al preso a una zona de seguridad de la cárcel en la que poder realizarle un cacheo para verificar si llevaba algún tipo de arma de fabricación casera.

Fue entonces cuando, según el sindicato, el interno se giró y agarró del cuello a uno de los funcionarios, le dio un golpe en la cara y lanzó varias patadas contra otros trabajadores penitenciarios que estaban interviniendo.

Debdo a la violencia y agresividad del interno, los funcionarios tuvieron que usar "la fuerza física mínima imprescindible" para lograr reducir al agresor, al consiguieron colocarle las esposas y trasladarlo al módulo de aislamiento.

Amenazas de muerte

Tal y como detalla APFP en una nota de prensa, el preso fue capaz de liberar una de las manos durante el recorrrido al módulo de aislamiento y volvió a lanzar puñetazos y patadas, por lo que se necesitó la ayuda de más funcionarios para poder completar el traslado.

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El interno profirió amenazas de muerte contra los funcionarios diciendo: "si llevo el pincho, los dos funcionarios del módulo no lo cuentan".

Una vez en aislamiento, procededieron a su cacheo mientras el interno continuaba lanzando patadas, aunque sin llegar a alcanzar a los profesionales.

Los trabajadores agredidos, que fueron atendidos por los servicios médicos de la prisión, resultaron con lesiones leves en el cuello y la cara, y el otro en el codo y la cara.

Déficit de funcionarios

A raíz de este incidente, desde APFP han denunciado la falta de medios materiales y personales y han reclamado el uso de la pistola taser para reducir las agresiones así como una formación continua en defensa personal.

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Asimismo, el sindicato de funcionarios de prisiones asegura que la plantilla de Albolote cuenta con un déficit cercano a 45 funcionarios, especialmente en el área de vigilancia. Además, solicitan la consideración de profesión de riesgo para todo el colectivo penitenciario.