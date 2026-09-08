Gonzalo Barquilla 08 SEP 2026 - 14:10h.

Hicham desapareció con su Volkswagen Golf azul y lleva 18 días sin dejar rastro: su familia pide ayuda para localizarlo

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Hicham D., de 46 años, desapareció hace 18 días en El Vendrell, en Tarragona. Vecino de este municipio desde hace muchos años y trabajador de una importante empresa de Barcelona, su rastro se perdió el pasado 21 de agosto y desde entonces no hay noticias sobre él.

El hombre desapareció con su vehículo, un Volkswagen Golf azul. La plataforma Adonay ofrece apoyo a su familia durante la búsqueda. Asimismo, SOS Desaparecidos ha activado una alerta en redes sociales para pedir colaboración ciudadana.

El entorno de Hicham no encuentra una explicación a que desapareciera de repente sin dejar noticias. Jorge Adonay, presidente de la plataforma Adonay, lo describe como un hombre trabajador, muy arraigado en El Vendrell y con una vida estable en España: "Desapareció de la noche a la mañana, parece que se lo tragó la tierra". Este miércoles 9 de septiembre está prevista una batida en el municipio tarraconense y las inmediaciones para intentar localizar el coche de Hicham y obtener alguna pista sobre su paradero.

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Un hombre afincado en Cataluña

Hicham lleva muchos años haciendo vida en El Vendrell. También lleva muchísimos años viviendo en España, donde ha desarrollado su vida laboral y personal. Jorge Adonay destaca que el ciudadano de origen marroquí es un hombre muy querido por sus compañeros de trabajo y por sus vecinos.

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Hay preocupación en la localidad y se están sumando muchos voluntarios. Según la información difundida por la plataforma Adonay, Hicham mide aproximadamente 1,72 metros, es de complexión normal, tiene los ojos marrones y el pelo negro. La última vez que se le vio vestía pantalones cortos, camiseta y sandalias.

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Una batida para localizar su vehículo

La plataforma Adonay ha convocado para este miércoles una nueva batida en El Vendrell, tras unos primeros despliegues sin éxito. El objetivo es "encontrar el vehículo y conseguir alguna pista" que permita determinar sus últimos movimientos. Cualquier persona que pueda aportar información sobre el caso del vecino o sobre el Volkswagen Golf azul puede ponerse en contacto con Adonay, en el 633 793 822; con SOS Desaparecidos, en el 868 286 726; con Emergencias, en el 112; con la Guardia Civil, en el 062; o con la Policía Nacional, en el 091.

La nueva batida se centrará en el municipio, aunque también se pide prestar atención a localidades costeras vecinas como Calafell y Roda de Berà, así como a pueblos del interior como Santa Oliva, Albinyana y Bellvei. La familia de Hicham afronta la búsqueda "destrozada", lamenta Jorge Adonay, mientras mantiene la esperanza de que alguna pista permita aclarar qué ha ocurrido y poner fin a la incertidumbre que arrastran desde hace más de dos semanas.