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Hallan el cadáver de un hombre en un coche en una zona inundada en Les Franqueses, Barcelona

Las fuertes precipitaciones en Cataluña han dejado numerosos infraestructuras anegadas
Las fuertes precipitaciones en Cataluña han dejado numerosos infraestructuras anegadas. Europa Press
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Los Mossos d'Esquadra investigan este miércoles el hallazgo del cadáver de un hombre dentro de un coche que estaba inundado en un paso subterráneo de Les Franqueses del Vallès, Barcelona.

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, el cuerpo ha sido localizado en una zona inundada del túnel de la Ronda Nord, en la carretera C-352 del municipio.

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El cuerpo está pendiente de identificar pero las mismas fuentes confirman que no se trata de una muerte criminal.

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