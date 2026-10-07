Los maquinistas acceden a retomar Rodalies tras dejar esta mañana a toda Cataluña sin servicio

Los Cercanías de Cataluña no funcionan "por causas ajenas" y se recomienda buscar medios alternativos de transporte, informan desde Rodalies

Las fuertes lluvias siembran el caos en Granollers, con zonas inundadas y decenas de incidencias: hay alerta roja

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Nuevo conflicto en el servicio de Rodalies en Cataluña. El servicio de trenes de Rodalies comienza a recuperarse de forma progresiva tras certificar Renfe y Adif que se puede circular con seguridad, al tiempo que se han habilitado autobuses para cubrir tramos aún afectados. El día ha arrancado en Cataluña sin servicio de Rodalies, ante la negativa de los maquinistas a circular alegando problemas de seguridad a causa de las afectaciones del temporal en la infraestructura ferroviaria.

El sindicato ferroviario Semaf ha subrayado que debido a las incidencias causadas por las lluvias no se puede garantizar la seguridad de los trabajadores y los viajeros y ha reclamado más medidas para poder iniciar el servicio. Sin embargo, Rodalies ha informado pasadas las 09.00 horas que Renfe y Adif ya han certificado que se puede circular con seguridad, por lo que están trabajando en recuperar el servicio lo antes posible.

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Las incidencias

Mientras tanto, la operadora ha explicado que ponen en marcha alternativas para facilitar la movilidad por carretera.

Según el último balance de Renfe, hay incidencias parciales aún en todas las líneas de Rodalies, si bien solo en la R7 la afectación es en todo el recorrido.

En la R1 hay servicio en el tramo L'Hospitalet de Llobregat-Maçanet-Massanes , mientras que el trayecto Arenys de Mar-Blanes-Maçanet-Massanes-Sils se cubre por carretera.

, mientras que el trayecto Arenys de Mar-Blanes-Maçanet-Massanes-Sils se cubre por carretera. En la R2 Nord hay servicio de tren con afectaciones entre Granollers Centre y Aeropuerto , y servicio alternativo por carretera en el resto de la línea, mientras que la R2 opera con tren, aunque con afectaciones.

, y servicio alternativo por carretera en el resto de la línea, mientras que la R2 opera con tren, aunque con afectaciones. La R2Sud funciona con afectaciones porque hay circulación por vía única entre Cunit y Sant Vicenç de Calders por una incidencia en la infraestructura derivada de las intensas lluvias de ayer.

porque hay circulación por vía única entre Cunit y Sant Vicenç de Calders por una incidencia en la infraestructura derivada de las intensas lluvias de ayer. El funcionamiento de la R3 también es parcial, como la R4, en la que hay que hacer el trayecto por carretera en los tramos Manresa- Terrassa Estació del Nord y Sabadell Sud-Barberà del Vallès - Cerdanyola del Vallèss-Fabra i Puig.

también es parcial, como la R4, en la que hay que hacer el trayecto por carretera en los tramos Manresa- Terrassa Estació del Nord y Sabadell Sud-Barberà del Vallès - Cerdanyola del Vallèss-Fabra i Puig. La R7 está sin servicio en todo el recorrido y Renfe recomienda usar el bus exprés e3, entre Barcelona, Cerdanyola y la UAB, mientras que la R8 tiene servicio ferroviario en todo el recorrido con afectaciones.

y Renfe recomienda usar el bus exprés e3, entre Barcelona, Cerdanyola y la UAB, mientras que la R8 tiene servicio ferroviario en todo el recorrido con afectaciones. Entre los regionales, solo funciona con normalidad la RL3, mientras que hay incidencias en la R11, RG1, R13, R14, R15,R16, RL4, RT1, R17 y RT2.

Incidencias por el temporal o negativa de los maquinistas?

Tras las declaraciones del director de Rodalies, el sindicato mayoritario de maquinistas, SEMAF, ha confirmado que los conductores han revisado los informes de seguridad elaborados tras las marchas exploratorias y avalan las condiciones para volver a circular. "De esta forma, los maquinistas retoman el servicio en la red de Rodalies después del plante de esta mañana", informan desde 'El Periódico'.

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El sindicato ferroviario Semaf ha subrayado que debido a las incidencias causadas por las lluvias no se puede garantizar la seguridad de los trabajadores y los viajeros y ha reclamado más medidas para poder iniciar el servicio. Protección Civil de la Generalitat ha explicado que Rodalies está pendiente de que se realicen trabajos en la infraestructura ferroviaria tras cuatro días de fuerte temporal, que ha provocado numerosas inundaciones y ha causado dos muertos y dos desaparecidos en Cataluña.

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Illa señala al sindicato Semaf del paro en Rodalies y dice que la seguridad no es "cuestión subjetiva"

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha culpado al sindicato mayoritario de maquinistas, Semaf, del paro en Rodalies de este miércoles y ha recordado que la seguridad de las vías "no es una cuestión subjetiva". "Ha habido un sindicato que no ha hecho funcionar los trenes", y ha añadido que la seguridad de las vías no la pueden determinar ellos, sino las agencias titulares de las vías, ha dicho en la sesión de control al Govern en el Parlament en respuesta a una pregunta de la presidenta de Junts en la Cámara, Mònica Sales.

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"La seguridad de las vías no es una cuestión subjetiva. Y no está en manos de ningún sindicato. Está en manos de las agencias que tienen responsabilidad de decirlo", ha subrayado. Ha afirmado que se está trabajando para restablecer el servicio de forma progresiva. También ha añadido que el Govern averiguará "qué ha pasado", en referencia al paro de Semaf, sindicato al que Illa no ha mencionado de forma explícita en su intervención.

La caída de un árbol en Vilanova

El sindicato ha pedido garantías adicionales de seguridad para retomar las circulaciones por la red de Rodalies tras las incidencias de los últimos días provocadas por el temporal, entre ellas la caída ayer de un árbol en las vías en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

"El árbol que cayó ayer era relativamente grande y lo hizo sobre un tren en marcha y ese tramo de vía nos habían dicho que estaba perfecto. No nos podemos fiar. Un experto debe pasar por ahí y que nos diga que está perfecto", ha explicado en declaraciones a TVE el portavoz de los ferroviarios de UGT de Renfe, Francisco Cárdenas.

Por su parte, Playà ha rechazado que la situación de la red ferroviaria sea la misma que la de hace diez meses, cuando las lluvias provocaron la caída de un muro sobre las vías en Gelida (Barcelona) ocasionando la muerte de un maquinista.

Ese suceso, que llevó a los maquinistas a exigir más medidas de seguridad, y las incidencias en la infraestructura por el temporal generó un colapso de movilidad que duró meses y del que aún Rodalies no se ha recuperado.

"No estamos igual. Se han hecho muchas inversiones", ha apuntado.

Esta pasada noche ya se tuvo que cortar la circulación de trenes de las líneas R2 sur, R13, R14, R15, R16 y R17 por la caída de un árbol y un talud sobre un tren que circulaba en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Ningún pasajero resultó herido, aunque todos ellos -un centenar- tuvieron que ser trasbordados a otro convoy. Esta vía está aún pendiente de reparación.