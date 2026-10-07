Entraron en la clínica en la que trabajaba y le dispararon varias veces en la cabeza

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MarbellaLa Policía Nacional investiga el asesinato de un hombre de 57 años que ha muerto tras recibir varios disparos en la cabeza. Los hechos han ocurrido alrededor de las 18:00 horas en la clínica de Marbella, Málaga, donde trabajaba la víctima, que era cirujano plástico.

Los hechos han ocurrido en el interior de la clínica estética Cirumed, ubicada en la urbanización Real Panorama, cuando el agresor ha entrado en las instalaciones y ha disparado disparado en varias ocasiones en la cabeza al cirujano. Por el momento, no hay detenidos y Policía Nacional continúa recabando información para esclarecer los hechos, desplegando un operativo en la zona para tratar de obtener pistas que les hagan llegar a identificar al autor o autores del crimen.

Los sanitarios que han atendido a la víctima, que presentaba varios disparos en la cabeza, no han logrado estabilizarlo y tan solo han podido certificar su muerte. Efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y equipos sanitarios se han desplazado hasta el lugar de los hechos tras producirse un aviso al Servicio de Emergencias 112 Andalucía por varios disparos en una clínica.

Los efectivos han acudido al lugar de los hechos tras producirse la llamada a Emergencias 112 sobre las 18:00 horas. Por otra parte, agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a lo largo del miércoles a dos personas y han intervenido varias armas de fuego con las que se han producido varias detonaciones en una riña entre dos familias en el barrio de La Palmilla, Málaga.