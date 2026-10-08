Gonzalo Barquilla 08 OCT 2026 - 14:59h.

La detención de José eleva a cinco los investigados tras el segundo registro de la casa donde vivía Alejandro Navarro en Ronda

Las imágenes del patio excavado en la casa donde vivía Alejandro Navarro, desaparecido en Ronda: los agentes registran ahora un sótano

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La Policía Nacional ha detenido este jueves a una quinta persona por su posible relación con la desaparición de Alejandro Navarro Ríos, el joven de 25 años cuyo rastro se perdió en Ronda en mayo de 2024. Se trata de José V., hermano de Paco y Rocío, dos de los cuatro investigados que fueron arrestados el pasado septiembre tras el primer gran registro de la vivienda de la calle Jimera de Líbar donde Álex vivió durante años.

Así lo ha podido saber la web de 'Informativos Telecinco' a través de fuentes cercanas a la investigación. José se encuentra en los calabozos de la Policía Local de Ronda a la espera de pasar a disposición judicial. Su detención supone un nuevo giro en una investigación que permanece abierta y bajo secreto de sumario. El arrestado ya había sido citado por el juez para declarar días atrás, aunque entonces lo hizo en calidad de testigo. Ahora su situación ha cambiado y la Policía investiga su posible participación en los hechos.

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Según las primeras informaciones, José ha declarado ante los agentes de la UDEV que desconoce dónde se encuentra Alejandro. La nueva detención se produce un día después de que la Policía Nacional volviera a registrar durante horas la vivienda de la calle Jimera de Líbar, donde los investigadores derribaron tabiques y levantaron parte de la solería en busca de nuevas pistas.

José, hermano de Paco y Rocío, pasa de testigo a detenido

José V. es hermano de Paco, el hombre que convivía con Alejandro junto a Nuria en la vivienda de la calle Jimera de Líbar, y de Rocío, otra de las personas detenidas el pasado septiembre junto a su pareja, Antonio. Los cuatro fueron arrestados el 16 de septiembre durante el operativo desarrollado en la barriada de La Dehesa y, tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad provisional. Por ahora continúan investigados por un presunto delito de homicidio o asesinato y otro de malos tratos, con la obligación de personarse cada 15 días en los juzgados de Ronda.

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La detención de José hace que sean ya cinco las personas vinculadas al entorno de Alejandro que están siendo investigadas en la causa. Antes de quedar bajo sospecha policial, el hermano de Paco y Rocío había declarado ante el juez instructor como testigo. Ahora permanece en los calabozos de la Policía Local de Ronda a la espera de pasar a disposición judicial.

La nueva detención llega después del segundo registro de la casa de Álex

La Policía Nacional volvió a registrar este miércoles la vivienda de la calle Jimera de Líbar donde Alejandro residió antes de desaparecer. Cerca de una treintena de agentes de la UDEV, Policía Científica y la Comisaría de Ronda participaron en un operativo que se prolongó durante horas y en el que los investigadores accedieron a diferentes estancias del domicilio.

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Durante este segundo registro, los agentes derribaron tabiques de la entrada y del salón y levantaron la solería de esas zonas, además de revisar otras dependencias de la vivienda. La actuación concluyó sin que trascendieran indicios sólidos sobre el paradero del joven. La Policía también había centrado parte de las comprobaciones en una zona descrita como un sótano o semisótano con escombros.

La vivienda ya había sido excavada en septiembre

No era la primera vez que los investigadores registraban el inmueble. El pasado 16 de septiembre, la UDEV desplegó un amplio operativo en la misma vivienda y llegó a introducir una miniexcavadora para levantar parte del patio trasero. En aquella intervención se localizaron pertenencias de Alejandro, entre ellas prendas de ropa. También apareció un bate de béisbol que la plataforma Adonay situó enterrado en el terreno.

La búsqueda no permitió localizar a Alejandro ni sus restos. El joven desapareció entre el 4 y el 5 de mayo de 2024, cuando tenía 25 años, y desde entonces su familia mantiene que no se marchó voluntariamente. Entre las circunstancias que han señalado desde el principio está que desapareció sin documentación, dinero ni teléfono móvil, ya que su dispositivo permaneció en la vivienda.

Al menos 14 testigos han prestado declaración

El juez ya ha tomado declaración a al menos 14 testigos, entre familiares, amigos, vecinos y personas relacionadas con los investigados. Las autoridades analizan los testimonios para continuar con la investigación.

Algunas de esas declaraciones habrían aportado información sobre la convivencia de Alejandro y sobre los presuntos malos tratos que, según la familia, habría sufrido durante los años que residió con Paco y Nuria.

Más de dos años buscando a Alejandro

Alejandro era conocido en Ronda como 'el joven de la flauta' porque tocaba este instrumento para conseguir dinero y realizaba también trabajos esporádicos. Su desaparición provocó numerosas búsquedas en la localidad y sus alrededores, incluida una importante operación policial el pasado mes de marzo en el entorno del Punto Limpio, La Dehesa y una zona de pinar.

Este pasado 7 de octubre, los agentes registraron tanto la vivienda en la que residió Alejandro como otros domicilios de interés, aunque las labores de búsqueda fueron más intensas en el inmueble de Paco y Nuria. Ahora, la investigación trata de determinar qué ocurrió con el joven, qué papel habrían tenido los investigados y, sobre todo, dónde se encuentra dos años después de su desaparición.