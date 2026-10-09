Claudia Barraso 09 OCT 2026 - 15:32h.

La menor de siete años sigue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos pese a su evolución favorable

Una explosión en una vivienda de Valdemoro, Madrid, desencadena un aparatoso incendio en un bloque de cuatro plantas

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Una niña de siete años sigue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Materno Infantil de Málaga después de despertar del coma que los médicos le habían inducido dado su grave estado de salud tras ser víctima de un incendio en su vivienda en el distrito Bailén-Miraflores, según ha confirmado 'Diario Sur'.

El domingo el fuego comenzó en la tercera planta de un bloque de pisos de la calle José Carrión Mula y dentro de la vivienda estaba la niña de siete años que se despertó por el calor y el humo que había en la casa. Entonces decidió ir hasta la habitación de su madre y despertarla. La mujer evacuó a la pequeña e intentó, junto a su pareja, extinguir las llamas.

Pese a todos sus esfuerzos, no consiguieron acabar con las llamas y tuvieron que salir corriendo de la casa. El fuego comenzó en la habitación de la niña y las primeras investigaciones apuntan a que se podría haber originado por un fallo eléctrico relacionado con un cargador. Las tres personas que estaban en la vivienda resultaron heridas, pero la menor fue la peor parada. Tuvo que entrar a quirófano dos veces y como su estado de salud era muy alarmante, los médicos tuvieron que inducirle un coma.

Aún permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital malagueño

Aunque por el momento solo se conoce que la menor se encuentra estable y que ha despertado del coma que los médicos le indujeron, todavía permanece en la UCI del hospital malagueño donde los sanitarios tendrán que seguir muy de cerca el estado de la pequeña hasta que sea lo más favorable posible para subirle a planta.

La familia de la pequeña no ha querido dar más detalles sobre el estado de la niña, pero dicen que está respondiendo bien. El resto de las personas que se encontraban en la vivienda, no tuvieron que ser hospitalizados dado que las llamas apenas afectaron a la habitación donde se encontraba. En cambio, el origen del fuego está en el cuarto de la pequeña.