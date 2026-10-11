Redacción Cataluña 11 OCT 2026 - 18:52h.

El suceso ocurrió a la una de la madrugada en un alojamiento turístico ubicado en la calle Unió de Tarragona

La caída se produjo a la altura de una tercera planta y las maniobras de reanimación a la víctima no fueron exitosas

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TarragonaUn turista de 40 años ha muerto este 11 de octubre después de caer por el hueco de la escalera de un hostal ubicado en la ciudad de Tarragona, según publican medios como el 'Diario de Tarragona'.

El suceso se produjo concretamente a la una de la madrugada cuando el hombre regresaba al alojamiento turístico del centro y, por causas que investigan los Mossos d'Esquadra, se precipitó desde una altura de una tercera planta.

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Hasta ese lugar en la calle Unió se desplazaron agentes y sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que intentaron reanimar a la víctima con maniobras que no resultaron exitosas finalmente.

La hipótesis de la caída accidental sobre la mesa

Confirmaron el fallecimiento consecuencia de una caída que pudo ser accidental. Es una de las hipótesis que baraja la policía catalana, que trata de esclarecer lo ocurrido.

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Según publica 'El Caso', el huésped iba acompañado por su pareja, con quien había estado cenando antes esa noche. Además, habría bebido alcohol en exceso, por lo que este diario señala que iba ebrio, algo no confirmado de forma oficial.