Un hombre de 36 años murió este domingo al caer mientras hacía trabajos de mantenimiento en el tejado.

Matan en grupo a un hombre a navajazos en plena calle de Barcelona: le asaltaron de madrugada, armados y en la vía pública

Compartir







Un hombre de 36 años murió este domingo al caer mientras hacía trabajos de mantenimiento en el tejado de una nave industrial de Ulldecona (Tarragona).

Tras recibir una alerta por la tarde, se desplazaron varias patrullas de Seguridad Ciudadana y de Investigación de los Mossos d'Esquadra, los Bombers de la Generalitat y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), informa este lunes la policía catalana en un comunicado.

Los Mossos avisaron de los hechos al juzgado de instrucción en funciones de guardia en Amposta (Tarragona) y al Departament de Empresa y Trabajo de la Generalitat.