La Policía descarta que el asesinato del cirujano de Marbella esté vinculado al crimen organizado

Agencia EFE Redacción Andalucía 08 OCT 2026 - 14:19h.

Los investigadores de la Policía Nacional apuntan a la posibilidad de in cliente insatisfecho tras una operación

Alexander Aslani, el cirujano plástico de 57 años asesinado a tiros en Marbella: su trayectoria y su negocio

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La Policía Nacional ha descartado que el asesinato a tiros de un cirujano de 57 años este miércoles en una clínica de cirugía plástica de Marbella (Málaga) esté vinculado al crimen organizado.

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Un posible cliente insatisfecho

Fuentes cercanas a la investigación han indicado a EFE que la principal hipótesis que barajan los agentes es que podría tratarse de alguien que no estuvo conforme con el resultado de alguna intervención quirúgica y que lo ejecutaron tras dispararle varias veces en la cabeza a plena luz del día en su clínica.

"Su asesinato no está vinculado al crimen organizado", han insistido los investigadores, que han considerado que algún sicario presuntamente fue el encargado de ejecutar el crimen.

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Este cirujano, reconocido internacionalmente, tenía una amplia cartera de clientes de distintas partes del mundo por lo que se investiga si alguno podría estar vinculado a negocios ilícitos.

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El Colegio de Médicos de Málaga ha expresado su "más enérgica condena" ante el trágico fallecimiento del facultativo y desde la institución han trasladado sus más sinceras condolencias y todo su apoyo a la familia, amigos, compañeros y seres queridos del médico fallecido.

Ha rechazado de manera "firme y rotunda" cualquier acto de violencia y ha manifestado su preocupación "ante unos hechos de extrema gravedad que han acabado con la vida de un facultativo mientras desarrollaba su actividad profesional".

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La corporación ha señalado que confía plenamente en la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la autoridad judicial para el esclarecimiento de lo sucedido.

El suceso ocurrió este miércoles poco antes de las 18:00 horas en la clínica Cirumed, ubicada en el edifico Panorama, cuando el agresor entró en las instalaciones y disparó al cirujano.

El tirador, un individuo vestido de negro, con el rostro cubierto, casco y capucha, habría llegado hasta la clínica en moto.

Tras aparcar el vehículo en la acera frente a las instalaciones, se dirigió hasta el despacho en el que se encontraban el médico, puesto que este miércoles había tenido varias operaciones, y le dispararon en la cabeza en varias ocasiones.

El agresor salió de la clínica rápidamente, se subió en la moto y se marchó por una vía poco transitada y sin prácticamente ninguna iluminación hacia la zona residencial de Bello Horizonte, evitando así la concurrida N-340.