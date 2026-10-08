Un joven de 18 años, detenido por el asesinato a tiros de Alexander Aslani, cirujano estético en Marbella

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del cirujano plástico tiroteado este miércoles en su clínica mientras pasaba consulta.

Matan a tiros a un cirujano plástico de 57 años en su clínica de Marbella: recibió varios disparos en la cabeza

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La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del cirujano plástico tiroteado este miércoles en su clínica mientras pasaba consulta. Se trata de un joven de 18 años que ha sido capturado por los agentes este jueves, según han confirmado desde la Comisaría Provincial de Málaga. El caso está bajo secreto de sumario. En un principio se pensó que, al menos uno de los atacantes podría haber huido y encontrarse ya fuera del país.

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El asesino del famoso cirujano plástico de Marbella, Alexander Aslani, no solo le pegó tres tiros en la cabeza sino que le remató de un tiro en el cuello antes de darse a la fuga con un cómplice que le esperaba en la puerta de la clínica privada Cirumed de la ciudad malagueña.

Fue un crimen planeado y ejecutado al detalle

Fue un crimen planeado y ejecutado al detalle. Los asesinos llegaron al centro médico sobre las 18:00 horas y sin importarles la presencia de pacientes en las instalaciones. Uno de los dos sicarios, el ejecutor del crimen, se dirigió directamente al despacho del cirujano plástico de origen alemán, pertrechado con un arma corta.

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Aslani era un reconocido especialista en cirugía plástica y estética con más de tres décadas de trayectoria profesional. Entre 2008 y 2018 ejerció como responsable de Cirugía Plástica en los hospitales Quirón de Málaga y Marbella, antes de poner en marcha su propia clínica, Cirumed, especializada en cirugía estética y remodelación corporal.

En 2016 fue declarado como mejor cirujano plástico en España

Además, en el año 2016 fue reconocido como Mejor Cirujano Plástico en España. Por ello, el facultativo recibió el Premio Medical & Corporate Livewire tras un proceso internacional de selección con más de 100.000 nominados.

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"Durante esa etapa, convirtió ambos departamentos en un referente internacional en técnicas avanzadas de contorno corporal, atrayendo a pacientes de todo el mundo que buscan resultados naturales, seguros y altamente personalizados", indica el perfil del cirujano de la clínica Cirumed.

Tras su paso en estos centros médicos, el doctor de 57 años puso en marcha la creación de la clínica Cirumed. "Representa la evolución natural de más de dos décadas de experiencia quirúrgica: un centro propio donde cada detalle desde la planificación hasta el postoperatorio está orientado a alcanzar resultados de máxima calidad en cirugía estética avanzada", explican desde el centro de medicina estética.

El Colegio de Médicos de Málaga expresa su más enérgica condena

El Colegio de Médicos de Málaga ha expresado su "más enérgica condena" ante el trágico asesinato de Alexander Aslani. Desde la institución han trasladado sus más sinceras condolencias y todo su apoyo a la familia, amigos, compañeros y seres queridos del médico fallecido.

El Colegio rechaza de manera "firme y rotunda" cualquier acto de violencia y manifiesta su preocupación "ante unos hechos de extrema gravedad que han acabado con la vida de un facultativo mientras desarrollaba su actividad profesional". Por último, la corporación confía plenamente en la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la autoridad judicial para el esclarecimiento de lo sucedido.