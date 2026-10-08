El agresor salió de la clínica rápidamente, se subió en la moto y se marchó por una vía poco transitada y sin prácticamente ninguna iluminación.

Alexander Aslani, el cirujano plástico de 57 años asesinado a tiros en Marbella: su trayectoria y su negocio

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El asesinato del cirujano Alexander Aslani, de 57 años, muy conocido en Marbella, tiene conmocionada a toda una ciudad. Los detalles de su asesinato a sangre fría dejan perplejos. Un hombre llegó vestido de negro, con casco, en moto, subió a su despacho y le descerrajó, al menos, tres tiros en la cabeza. Los investigadores piensan que pudo ser un sicario contratado por un cliente descontento y que puede haber volado ya a otro país. Descartan el crimen organizado.

El agresor salió de la clínica rápidamente, se subió en la moto y se marchó por una vía poco transitada y sin prácticamente ninguna iluminación hacia la zona residencial de Bello Horizonte, evitando así la concurrida N-340. Los pasos de todo un profesional.

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Alexander Aslani dirigía uno de los centros más especializados en cirugía plástica de la Costa del Sol, diseñado específicamente para la remodelación avanzada del contorno corporal y la cirugía plástica facial.

Antes de fundar Cirumed Clinic, el doctor asesinado a tiros trabajo entre 2008 y 2018 como jefe de los Departamentos de Cirugía Plástica en los hospitales Quirón Málaga y Quirón Marbella, "donde desarrolló y consolidó unidades altamente especializadas en cirugía corporal".

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En 2016 fue declarado como mejor cirujano plástico en España

Además, en el año 2016 fue reconocido como Mejor Cirujano Plástico en España. Por ello, el facultativo recibió el Premio Medical & Corporate Livewire tras un proceso internacional de selección con más de 100.000 nominados.

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"Durante esa etapa, convirtió ambos departamentos en un referente internacional en técnicas avanzadas de contorno corporal, atrayendo a pacientes de todo el mundo que buscan resultados naturales, seguros y altamente personalizados", indica el perfil del cirujano de la clínica Cirumed.

Tras su paso en estos centros médicos, el doctor de 57 años puso en marcha la creación de la clínica Cirumed. "Representa la evolución natural de más de dos décadas de experiencia quirúrgica: un centro propio donde cada detalle desde la planificación hasta el postoperatorio está orientado a alcanzar resultados de máxima calidad en cirugía estética avanzada", explican desde el centro de medicina estética.

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El Colegio de Médicos de Málaga expresa su más enérgica condena

El Colegio de Médicos de Málaga ha expresado su "más enérgica condena" ante el trágico asesinato de Alexander Aslani. Desde la institución han trasladado sus más sinceras condolencias y todo su apoyo a la familia, amigos, compañeros y seres queridos del médico fallecido.

El Colegio rechaza de manera "firme y rotunda" cualquier acto de violencia y manifiesta su preocupación "ante unos hechos de extrema gravedad que han acabado con la vida de un facultativo mientras desarrollaba su actividad profesional". Por último, la corporación confía plenamente en la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la autoridad judicial para el esclarecimiento de lo sucedido.