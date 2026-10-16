Carlos Plá Valencia, 16 OCT 2026 - 12:46h.

La policía intercepto uno de los implicados, aunque consiguió zafarse y huir a la carrera, ahora tratan de identificarlos analizando las huellas de las herramientas empleadas

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La Guardia Civil y la Policía Local de Guardamar han desplegado un dispositivo para tratar de localizar y detener a los responsables de los destrozos provocados en una sola noche en 37 vehículos en Guardamar del Segura (Alicante).

Durante el operativo, uno de los implicados fue interceptado por un policía local, aunque consiguió zafarse y huir a la carrera.

Los agentes que acudieron a la zona consiguieron recuperar las herramientas empleadas para dañar los vehículos y han sido remitidas a la Guardia Civil para buscar huellas dactilares que permitan identificar a los autores de estos graves hechos vandálicos.

Falta de policías

Tras publicar la intervención en las redes sociales de la Policía Local de Guardamar, los vecinos de la localidad alicantina han lamentado la escasez de agentes denunciando que solo hay cuatro policías locales en todo el municipio.

Los afectados, por su parte, deben presentar la correspondiente denuncia en las dependencias de la Guardia Civil, tal como ha solicitado la Policía Local.

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Los agentes también piden la ayuda de quienes puedan aportar información sobre lo ocurrido. Cualquier dato relacionado con los hechos puede comunicarse a la Policía Local de Guardamar, que mantiene el llamamiento a la colaboración vecinal mientras continúa la búsqueda.