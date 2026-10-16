Según su sobrina, que viajaba junto a Hassan Kariem en la montaña rusa, este se desmayó antes de que se rompiera el pestillo de sujección.

La policía revela que cuatro niños también resultaron heridos en el fatal accidente en la montaña rusa de Six Flags

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Hassan Kariem estaba en el parque el día de su muerte para celebrar el cumpleaños de su sobrina. El destino le tenía reservado un trágico final después de haber esquivado a la muerte varias veces a lo largo de su vida. Su hija y su mujer vieron el accidente desde fuera de la atracción. Elicia Day, amiga de la familia de Kariem, declaró a WSB que el educador había superado varios problemas graves antes de su muerte, entre ellos, dos veces al cáncer, el covid. No solo eso, la joven también comentó que Kariem había salvado a su hija de un incendio en su coche apenas unas semanas antes, informa New York Post.

Según su sobrina, que viajaba junto al Kariem en la montaña rusa, Kariem se desmayó antes de que se rompiera el pestillo de sujeción. Hassan Kariem, de 42 años, estaba montado en la montaña rusa hipercoaster de alta velocidad Goliath en el Six Flags Over Georgia, cerca de Atlanta, cuando salió despedido de la atracción, lo que le causó la muerte e hirió a otros cuatro visitantes del parque. La joven llamó a su padre y este a la esposa de Kariem que sabía que algo había sucedido en la atracción. Al saber que algo fatal había ocurrido y que una persona había fallecido, supo que era su marido. La llamada se lo confirmó. Esta vez, Kariem no pudo esquivar a su destino.

El supervisor de Six Flags al ver el cuerpo de Kariem: "Fue una experiencia espantosa"

El supervisor de Six Flags, KeJuan Taylor, declaró a CNN que fue el primero en encontrar a Kariem tras la caída, y describió la experiencia como "auténticamente espantosa".

La Oficina del Comisionado de Seguros y Seguridad contra Incendios de Georgia, que supervisa las inspecciones de seguridad de las atracciones de parques de diversiones y ferias, ha iniciado una investigación sobre la montaña rusa. Six Flags anunció que el parque reabriría el viernes, pero la montaña rusa Goliath permanecerá "temporalmente cerrada", según confirmó un portavoz del parque a ABC News .

Kariem era un "miembro muy apreciado" de la Wesley International Academy, una escuela pública autónoma en Atlanta, donde trabajaba como gerente de TI, profesor de tecnología y entrenador de robótica, según informó el Distrito Escolar Público de Atlanta en un comunicado. “El señor Kariem era muy querido y respetado, y su ausencia se sentirá en toda nuestra comunidad escolar”, decía el comunicado. Dos de los antiguos alumnos de Kariem lo describieron como una persona alegre, paciente y una fuente de inspiración. Y hasta el trágico día en el que decidió acompañar a su sobrina a montar en la montaña rusa Goliath, había esquivado varias veces a la muerte.