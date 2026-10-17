Varias patrullas y un furgón de la Policía Nacional se han desplazado hasta el lugar donde ha ocurrido el suceso

Herido grave un niño de seis años tras caer al vacío desde un tercer piso en Huétor Tájar, Granada

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ZaragozaFelicity, una niña de dos años y de nacionalidad ghanesa, ha fallecido en la tarde de este sábado en la calle Andrés Vicente, en el barrio zaragozano de Delicias, Zaragoza, después de precipitarse por un balcón. Según informa 'Aragón Digital', la menor se ha precipitado desde un quinto piso de un edificio de viviendas y ha caído en un patio del primer piso.

Varias patrullas y un furgón de la Policía Nacional se han desplazado hasta el lugar y han estado trabajando para esclarecer lo ocurrido, así como los servicios sanitarios.

La madre habría intentado "coger de la mano" a su hija para que no se cayese

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento, así como la edad de la menor. La Hermandad de la Sangre de Cristo de Zaragoza se ha llevado el cuerpo sin vida de la menor sobre las 19.30 horas.

Según ha explicado Severiano, un vecino de la familia de la menor fallecida, los padres llevaban cuatro años en el edificio. Al parecer, la madre de la niña habría intentado “coger de la mano” a su hija para que no se precipitara, pero finalmente “no se ha podido evitar la tragedia”.