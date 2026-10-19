Una madre abandona en la montaña a sus dos hijos de 8 y 14 años para lograr su objetivo de llegar a la cima.

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"De repente, escuchamos un llanto desgarrador y los gritos de un niño. Nos detuvimos y encontramos a dos hermanos, de 8 y 14 años, desorientados junto al sendero. El pequeño no dejaba de llorar". Es la confesión de la organización turística PTTK de Rzeszów en su perfil de Facebook ante la negligencia insólita de una madre.

Porque fue la madre de los pequeños las que los dejó solos en la montaña para alcanzar su objetivo: llegar a la cima. Tan inaudito como egoísta. Minutos que se hicieron eternos para sus hijos, aunque para ella más importante fuera llegar a la meta. Su meta. De hecho, cuando la madre bajó de la cima y cogió la mano a su hijo pequelo este dejó de llorar. En medio de la niebla y con un tiempo peligroso, la respuesta de esta ante las críticas de los organizadores sorprendió aún más.

La madre justificó que les había dejado solos un momento y que "los niños la estaban obligando a renunciar al objetivo que se había marcado". Mientras ella lograba su ansiado objetivo -prioritario a cuidar de sus hijos-, fueron otros los que, en condiciones climáticas adversas, asumieron la responsabilidad de tranquilizarlos. Estaba aterrados.

La madre no tuvo ni un ápice de reflexión ni de arrepentimiento

"Ni un ápice de reflexión ni de arrepentimiento". "Solo conseguí arrancarle un 'perdón' cuando le advertí de que lo ocurrido podía tener consecuencias penales. Le respondí que no tenía que pedirme perdón a mí, sino a sus hijos, pero no reaccionó", elata la organización turística PTTK de Rzeszów en su perfil de Facebook.

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"Nos enteramos de que su madre los había dejado solos para subir a la cima, situada aproximadamente a una hora de aquel punto. Les había dicho que, si estaban cansados y no querían seguir caminando, esperaran 15 minutos", añade la publicación. Que no fueron 15 sino algo más de una hora.

El incidente ocurrió este sábado en las inmediaciones de un cruce de los senderos azul y amarillo de Muczne, en Polonia.