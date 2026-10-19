El hombre se dirigió a los dos agentes de la Policía Nacional para decirles que retirasen el coche policial de donde estaba aparcado

Detenido por apuñalar con unas tijeras a un policía fuera de servicio en Vallecas, Madrid: le asestó unas 20 puñaladas por mediar en un discusión

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LeónUna pareja ha sido condenada a siete meses de prisión por agredir a una dotación de Policía Nacional en León con el pretexto de que el coche patrulla les estropeaba la foto de la catedral. Según informa 'Diario de León', los hechos ocurrieron sobre la 01:45 de la madrugada del día 22 de octubre de 2023.

El hombre se dirigió a los dos agentes de la Policía Nacional para decirles que retirasen el coche policial de donde estaba aparcado porque le molestaba para hacer una foto. Segundos después, su pareja se acercó y les comenzó a gritar: "¡Trabajáis para mí, quitad el coche ya, que quiero hacer la puta foto, poneros en otro lugar!".

Los agentes procedieron a requerirles la documentación para su identificación, pero tanto el hombre como la mujer se negaron de forma reiterada y se encararon con una agente con aspavientos, pero sin agredirla.

"¡Perros de mierda, sois unos auxiliares míos como los putos jueces", dijo la mujer

La mujer policía tuvo que ser ayudada por sus compañeros después de que la acusada se abalanzase sobre ella e intentase agredirla. La acusada continuó amenazando e insultando a los agentes de forma agresiva y desafiante, y una vez que los policías procedieron a comunicarle a la sospechosa de que iba a ser denunciada, la condenada se encaró con uno de los policías, a quien insultó e intentó dar cabezazos.

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A pesar de los intentos de los agentes para que pusiese fin a su actitud, la mujer continuó gritando mientras hacía gestos con intención de agredirlos: "¡Perros de mierda, sois unos auxiliares míos como los putos jueces, os voy a dar una hostia!". En un momento dado, la condenada llegó a propinarle un golpe en el pecho a uno de los policías y un puñetazo en el brazo a otro. Los dos tuvieron que reducirla.

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Los acusados alegaron que los agentes pudieron actuar bajo presión o estrés

En ese momento, su novio se abalanzó sobre los agentes y golpeó por la espalda a otro policía, por lo que procedieron también a su arresto. Los acusados alegaron después que en esa fecha, había un fuerte dispositivo de seguridad por la cumbre de ministros de la UE, y que los agentes pudieron actuar bajo presión o estrés, "pero ello no justifica detenciones sin causa ni falta de información a los ciudadanos", según explica la sentencia.

Ambos declararon que son personas tranquilas y sin antecedentes que fueron sorprendidas por una actuación policial desproporcionada.