“La buena noticia de todo esto es que Helen está viva y su estado es estable”, ha declarado Phil, pese a que su esposa ha perdido sus dos piernas.

La diputada de Australia Helen Haines, en estado crítico tras perder una pierna al ser atropellada: el conductor "dio media vuelta" para embestirla

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Es la emoción de un marido que ve cómo su esposa ha perdido las dos piernas tras ser atropellada intencionadamente delante de su oficina electoral en el noreste de Victoria, en Australia. Phil Haines lleva 40 años casado con su esposa, la diputada por Indi, Helen Haines, de 65 años. Tienen tres hijos y dos nietos. Al final de su declaración, se emocionó al recordar la fortaleza de su esposa, que aún lucha por su vida. El coche que atropelló a la diputada dio media vuelta para regresar al lugar donde se encontraba y embestirla de nuevo, lo que ha descartado el hecho de que estemos ante un accidente sin más.

“La buena noticia de todo esto es que Helen está viva y su estado es estable”, dijo Phil. “Eso es lo más importante para nuestra familia. Y creo que cuando reflexionamos, hablamos y pensamos en Helen, las dos partes más importantes de Helen para nosotros como familia son su corazón y su mente. Tiene un corazón enorme. Es una persona muy compasiva, cariñosa y amorosa. Brinda un apoyo increíble a todos los que la rodean: su familia, su comunidad, a cualquiera con quien se cruza. Y su mente... Tiene una inteligencia excepcional.”

"Hará todo los posible por recuperarse, con nuestro apoyo y cariño"

“Es una persona decidida que hará todo lo posible, con nuestro apoyo y cariño, por recuperarse, y eso es lo que esperamos”, ha declarado desde el hospital Alfred de Melbourne. “En este momento, nos alegra saber que tanto su corazón como su mente están en buen estado.”

Haines, de hecho, solicitó donaciones para Save the Children mientras su esposa se recupera. La organización benéfica ha lanzado una campaña especial. Tras agradecer al público el apoyo brindado a la familia, Haines rindió un homenaje especial a los servicios de emergencia que intervinieron en el lugar del presunto ataque el lunes, incluyendo a la policía, los paramédicos y los miembros de la comunidad.

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Ya hay un acusado por el atropello

La policía alega que el atropello sufrido por Helen el lunes fue premeditado y ha acusado a Brendan Nugent de conducción peligrosa con resultado de lesiones graves, de causar lesiones graves intencionadamente y del delito federal de causar daño a un funcionario público federal.

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El incidente ha suscitado peticiones de cambios en la seguridad de los políticos, y los servicios de seguridad, incluida la policía federal australiana y la ASIO, informaron a los parlamentarios sobre la situación actual el miércoles.