Claudia Barraso 21 OCT 2026 - 17:58h.

El príncipe Harry ha confesado de qué se arrepiente desde la muerte de su madre y ha confesado que se acuerda todos los días de ella

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El príncipe Harry ha hablado sobre su madre como nunca hasta ahora en un episodio de la serie de entrevistas One More Question de GQ, preguntándose cómo sería su familia si ella aún siguiese viva.

El duque de Sussex concretamente quiso dar unas pautas sobre cómo afrontar el duelo décadas después de perder a su madre y las preguntas que aún se hace sobre aquel trágico momento. “Es solo un pensamiento rápido tipo ‘te echo de menos, me pregunto cómo sería el mundo si aún estuvieras aquí. Me pregunto cómo sería mi familia si tu siguieras aquí”.

Apenas unas horas antes de su muerte, Diana llamó a sus hijos. Fue breve porque los príncipes, en aquel entonces, eran pequeños y lo único que querían era irse a jugar con sus primos, tal y como revelaron en el documental ‘Diana, vuestra madre: su vida y legado’.

La última llamada telefónica con su madre antes del accidente

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Esa llamada fue la última vez que Harry escuchó la voz de su madre: “Si hubiera sabido que era la última llamada con ella, qué diferente habría sido esa conversación. Yo soy quien tiene que vivir con eso. Pero con 12 años, lo único que quería era salir corriendo a jugar con mis primos”.

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Casi 30 años después de la muerte de Lady Di, Harry confiesa seguir sintiendo una conexión especial con su madre, una conexión, que según cuenta, va más allá de un simple recuerdo: “A veces le hago preguntas buscando algún tipo de respuesta y otras veces sí recibo una respuesta”.

También ha hablado sobre su faceta como padre y ha admitido que intenta no pasarles a sus hijos su estrés o la tristeza que muchas veces puede llegar a sentir. “Creo que, como padre, tenemos que ser tan conscientes de lo que llevamos que ellos puedan recoger. Tus hijos serán los primeros en decírtelo porque no querrán quedar contigo”.