Tras ser sometida a una primera intervención quirúrgica, los equipos médicos lucharon por salvar la segunda pierna, que finalmente ha tenido que ser amputada también

El coche realizó un cambio de sentido para atropellar a la diputada para después dar marcha atrás y embestirla por segunda vez

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La parlamentaria de Australia, Helen Haines, ha sufrido la amputación de ambas piernas tras ser atropellada de manera intencionada a las puertas de su oficina electoral en la ciudad de Wangaratta, en el estado de Victoria. Así lo ha confirmado este miércoles su marido, Phil Haines, quien ha subrayado que el proceso de recuperación será "largo y difícil".

Los hechos ocurrieron el lunes pasadas las 15.30 horas, hora local, cuando un coche atropelló a la diputada hasta en dos ocasiones. Las primeras investigaciones apuntan a que el conductor de un todoterreno Toyota Land Cruiser blanco realizó un cambio de sentido para atropellar a la diputada cuando esta se encontraba junto al maletero de su coche. Tras este primer impacto, el conductor dio marcha atrás para volver a golpearla.

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Su pierna derecha también resultó gravemente herida tras quedar atrapada entre dos vehículos

La diputada se sometió a una primera operación quirúrgica, donde le apuntaron la pierna izquierda. A pesar de los intentos del personal médico de salvar su pierna derecha, que quedó atrapada entre dos vehículos, estos han tenido que realizar una segunda amputación.

"Lo que pasó el lunes fue un incidente horrible que causó heridas graves a Helen", ha dicho Haines desde un hospital de Melbourne en el que está ingresada su mujer. "A causa del mismo, sufrió el lunes la amputación de la pierna izquierda. Esperábamos que pudiera salvarse su pierna derecha, pero (...) los cirujanos han tenido que amputarla", ha detallado.

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"Sabemos que es una luchadora, que es una persona decidida a hacer lo mejor, con nuestro apoyo y amor, para recuperarse", ha destacado. "Eso es lo que esperamos", ha manifestado Haines durante una rueda de prensa junto a la gobernadora general de Australia, Samantha Moystyn.

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En este sentido, Moystyn ha hecho un llamamiento a abordar los desacuerdos y diferencias de forma pacífica y "ejercitar el músculo de la decencia". "No tenemos que estar todos de acuerdo, pero debemos hacer frente al asunto, no a las personas", ha dicho, según ha recogido la cadena de televisión australiana ABC.

La Policía del estado de Victoria imputó el martes tres delitos al hombre que atropelló intencionadamente a Haines. El acusado, identificado como Brendan Nugent, de 43 años, era un conocido de la política, según confirmó la familia del sospechoso, que desveló que la parlamentaria "ha sido amiga durante más de 20 años" y que el incidente del lunes fue "devastador" e inconcebible".