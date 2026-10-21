La menor fue trasladada de urgencia al hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense

La policía catalana investiga las causas de la caída y si la menor estaba acompañada o no en el momento en que han ocurrido los hechos

Compartir







LleidaUna menor de dos años de edad se encuentra herida "muy grave" tras caer de un balcón de un primer piso en Lleida, desde aproximadamente unos cinco metros de altura.

Los hechos se produjeron durante la tarde de ayer, martes 20 de octubre, sobre las 17:00 horas, según fuentes policiales citadas por Europa Press.

La Policía catalana investiga las causas por las que la menor ha caído desde el balcón del domicilio en Lleida

La menor estaba consciente tras la caída y fue trasladada de gravedad al hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense, según ha avanzado 'Catalunya Ràdio'.

Ahora, la policía catalana investiga las causas de la caída y si la menor estaba acompañada o no en el momento en que han ocurrido los hechos.