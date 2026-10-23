Dos mujeres han resultado heridas en un tiroteo en Granada en el que el presunto autor era la expareja de una de las víctimas

Qué hacer cuando sospechas de un caso de violencia machista: el papel del entorno puede salvar vidas

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GranadaDos mujeres han resultado heridas de bala en un tiroteo en Granada, según ha informado a EFE la Policía Nacional, que tiene identificado al presunto autor de los hechos y no descarta, de momento, la posibilidad de que se trate de un caso de violencia machista.

Los hechos ocurrieron sobre las 23:30 horas de ayer jueves en la zona Norte de Granada, donde se produjo un tiroteo en el que dos mujeres con parentesco entre sí resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital de esta capital andaluza.

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El presunto agresor fue la pareja de una de las mujeres

El presunto autor de los disparos se dio a la fuga pero está identificado, según la Policía, que investiga las circunstancias que rodean a estos hechos sin descartar, a falta de confirmar el móvil, que se trate de un caso de violencia machista ante la posibilidad de que el agresor fuera la expareja de una de las mujeres.

Según ha podido conocer 'ABC', todavía no se ha confirmado el móvil, pero "el suceso se investiga inicialmente como un caso de violencia machista porque los primeros indicios apuntan a que el presunto agresor fue la pareja de una de las mujeres".

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Además, las heridas han sido trasladadas a la unidad de Traumatología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, aunque se encuentran fuera de peligro.

El 016 atiende las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

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En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.