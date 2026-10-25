El accidente del ciclista y su posterior atropello se produjo a las 11:22 horas en la carretera GU-215 en Guadalajara

También ha perdido la vida otro conductor de una bicicleta de 58 años tras sufrir una caída en Porqueres, Girona

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GuadalajaraUn hombre de 50 años ha muerto este 25 de octubre tras caerse de su bicicleta y ser atropellado después por un coche cuando circulaba a la altura del pueblo de Hontoba (Guadalajara).

En concreto, el accidente inicial y el posterior impacto recibido por parte del turismo se produjo a las 11:22 horas en el kilómetro dos de la carretera GU-215, según han precisado desde el 112 de Castilla-La Mancha.

Al lugar del suceso se movilizó una patrulla de la Guardia Civil y un helicóptero medicalizado del SESCAM con un médico de Urgencias. Este profesional fue el que confirmó el fallecimiento, sin poder salvar ya a la víctima.

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Otro ciclista muerto por una caída en Girona

Justo este domingo también, otro ciclista de 58 años ha perdido la vida al sufrir una caída de su bicicleta cuando se encontraba atravesando el punto kilométrico 26,5 de la carretera GI-524, en el municipio de Porqueres (Girona).

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Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso por este siniestro a las 12:25 horas, e investigan ya las causas, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) en un comunicado.

Cuatro patrullas de la policía catalana acudieron al lugar de los hechos junto a cuatro ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), con apoyo psicológico.