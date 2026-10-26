Hallan el cadáver de un hombre sin signos de violencia en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos, Policía Local y Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación

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El cadáver de un hombre de unos 60 años de edad ha sido hallado en la tarde de este domingo en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba, cerca del zoológico. El cuerpo no presenta signos de violencia, según las primeras pesquisas.

Según fuentes cercanas al caso, el aviso al Servicio de Emergencias 112 Andalucía se registró sobre las 18,15 horas, después de que un viandante alertara de la presencia del cuerpo.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos, Policía Local y Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, con el fin de esclarecer las circunstancias de la muerte, pendientes también de los resultados de la autopsia.