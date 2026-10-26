Redacción Cataluña 26 OCT 2026 - 16:50h.

Los drones de los Mossos han comprobado la compleja posición en la que quedó el autobús en mitad de un terraplén

Un autobús choca con un turismo y cae por un terraplén de 20 metros en Fogars de Montclús, Barcelona: hay 83 heridos, 7 de ellos graves

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Los Mossos d'Esquadra han intensificado este lunes la investigación del grave accidente de autobús ocurrido este domingo en Fogars de Montclús, Barcelona, donde un autocar se salió de la carretera y acabó precipitándose por un terraplén de unos 20 metros de altura. Mientras los equipos especializados analizan las posibles causas del siniestro, una unidad de drones ha sobrevolado la zona para documentar el estado del vehículo y del entorno.

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Compleja posición en la que quedó el autobús

Las imágenes captadas desde el aire muestran la compleja posición en la que quedó el autobús tras el accidente. Paralelamente, durante la jornada se ha iniciado una inspección detallada en el interior del vehículo accidentado, mientras los servicios de emergencia trabajan en una complicada operación para retirarlo mediante una grúa. La maniobra podría prolongarse durante varias horas debido a las dificultades que presenta el terreno.

La investigación ha sido asumida por el Área Central de Investigación de Accidentes de los Mossos d'Esquadra, que continúa recopilando indicios y vestigios en el lugar del siniestro. Por el momento, la policía catalana descarta la participación de otros vehículos o de terceras personas en el accidente.

Asimismo, el conductor del autobús dio negativo tanto en las pruebas de alcoholemia como en los controles de drogas practicados tras el siniestro, lo que permite descartar, por ahora, que el consumo de alcohol o sustancias estupefacientes estuviera detrás del accidente.

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El autobús implicado en el siniestro disponía de 65 plazas sentadas y circulaba por una carretera estrecha y con numerosas curvas en el entorno del Parque Natural del Montseny. Por causas que todavía se investigan, el vehículo se salió de la vía alrededor de las 16.43 horas del domingo y se precipitó por el talud.

El accidente dejó un balance de 87 personas heridas. De ellas, alrededor de medio centenar permanecen ingresadas en distintos centros sanitarios, incluyendo nueve pacientes que continúan en unidades de críticos, semicríticos o de reanimación debido a la gravedad de sus lesiones.

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Uno de los aspectos que los investigadores están analizando es la ocupación del vehículo en el momento del accidente. Los Mossos tratan de determinar cuántos pasajeros viajaban de pie y si el número se ajustaba a la normativa vigente.

La legislación permite que determinados servicios de transporte puedan llevar pasajeros de pie, pero los agentes quieren aclarar si la cifra de usuarios que no iban sentados era adecuada para las características del trayecto y del vehículo. Este extremo forma parte de las diligencias abiertas para esclarecer todas las circunstancias que rodearon el accidente.