Ella volvía con su marido de caminar por el Parque Natural del Montseny cuando ocurrió el accidente

El conductor del autocar accidentado en Fogars da negativo en alcohol y drogas: nueve heridos permanecen críticos

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BarcelonaMaría José es una de las heridas que estaba en el autobús que se ha despeñado por un terraplén de veinte metros en la carretera BV-5114 a su paso por Fogars de Monclús (Barcelona). Ella volvía con su marido de caminar por el Parque Natural del Montseny: "Era demasiado estrecha la carretera y el autocar, a mi parecer, es muy grande. Me tomé de la mano con mi esposo y en escasos cinco segundos ya estábamos abajo".

Ella asegura que la ayuda llegó en seguida: "Ya había llegado la Policía, los helicópteros. Todo muy rápido". Y señala que en el autobús había varios menores: "Había muchos niños y bebés. Espero que estén todos bien".

El conductor da negativo en las pruebas de alcohol y drogas

La investigación se centra ahora en averiguar qué ocurrió para que el autobús se cayese por el terraplén. El conductor ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas y los Mossos descartan la implicación de terceros. Ahora, lo que se va a mirar es si había demasiadas personas de pie y por eso, al sobrepasar la capacidad, el vehículo no pudo realizar la curva.

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Durante esta tarde, tres grúas de gran tonelaje van a retirar el autobús en una operación compleja que podría durar varias horas. El objetivo es también descartar que haya más víctimas debajo del vehículo. En estos momentos hay 37 pasajeros hospitalizados y, entre ellos, ocho graves.

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Un servicio saturado por los excursionistas

Según se ha podido conocer, el autobús perteneciente a la compañía Sagalés cubría la línea 573 del Bus Parc del Montseny que actúa como lanzadera entre la estación de tren de Sant Celoni y Santa Fe del Montseny. Este servicio suele ir saturado por los excursionistas que pasan el día en el parque natural

Esta ruta que hace parada en el centro de interpretación del parque es una concesión de la Generalitat de Cataluña que funciona dos días festivos y los fines de semana, con la que la comunidad intenta incentivar el uso del transporte público para acceder a uno de los paisajes más populares de la zona. Ahora, la Generalitat se plantea revisar la normativa tras el accidente.