Mueren dos personas tras chocar dos parapentes en Algodonales, Cádiz

Los alertantes solicitaban asistencia sanitaria urgente para dos heridos, a uno de los cuales estaban realizando las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP)

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Dos personas han perdido la vida en un accidente entre dos parapentes en Algodonales, en la provincia de Cádiz, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El teléfono 1-1-2 ha atendido, minutos antes de las 12:30 horas, el primero de varios avisos que alertaban de una colisión entre dos parapentistas en la zona de despegue de Levante en la ladera sur, en una zona de difícil acceso.

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Los alertantes solicitaban asistencia sanitaria urgente para dos heridos, a uno de los cuales estaban realizando las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). De inmediato, la sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Local de Algodonales, al Centro de Control del Tránsito Aéreo y al de Coordinación y Rescate.

Hasta el lugar se ha movilizado un helicóptero sanitario y otro de rescate de la Guardia Civil. Los servicios sanitarios han confirmado el fallecimiento de las dos personas, de las que no han trascendido más datos.