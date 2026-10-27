Su mujer había perdido el contacto con él durante varias horas y no conseguía localizarlo por teléfono

La principal hipótesis apunta a que el objetivo era robarle el teléfono móvil

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MálagaLa Policía Nacional investiga la agresión a un turista extranjero de 46 años que fue encontrado inconsciente en una calle de Málaga con graves lesiones en la cabeza. El hombre tuvo que ser ingresado en la Unidad de Críticos del Hospital Regional y su esposa no supo qué le había ocurrido hasta que acudió a denunciar su desaparición.

Según ha publicado El Correo, los investigadores tratan ahora de identificar y localizar a los responsables del ataque, que podría estar relacionado con el robo de su teléfono móvil.

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La denuncia de su mujer

Los hechos ocurrieron la semana pasada en el barrio de La Trinidad. Una patrulla de la Policía Local encontró al hombre tendido en la vía pública y comprobó que presentaba un traumatismo craneoencefálico grave. La víctima no llevaba consigo el móvil ni documentación que permitiera conocer su identidad, por lo que fue trasladada al hospital sin que los agentes supieran quién era.

Ante la gravedad de las lesiones y la imposibilidad de identificarlo en un primer momento, los policías grabaron imágenes del hombre en el centro sanitario para facilitar las gestiones posteriores. La investigación quedó entonces en manos de la Policía Nacional, que comenzó a trabajar tanto en la identificación del turista como en el esclarecimiento de la agresión.

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La clave para resolver la primera incógnita llegó a través de su mujer. La esposa, que había viajado con él a Málaga, acudió al Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), situado en la plaza de la Marina, después de perder el contacto con su marido durante varias horas y no conseguir localizarlo por teléfono.

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Los agentes le mostraron las imágenes grabadas en el hospital y la mujer reconoció al hombre como su pareja. De esta forma pudo conocer que estaba ingresado a consecuencia de una agresión. Según la información publicada, el turista ha evolucionado favorablemente y se encuentra ya en planta hospitalaria.

Mientras tanto, los investigadores mantienen abiertas las pesquisas para determinar cómo se produjo el ataque y dar con los autores. La principal hipótesis apunta a que el objetivo era robarle el teléfono móvil. Las lesiones que presentaba son compatibles con una agresión violenta que le habría provocado la caída y el golpe en la cabeza.