Una mujer de 78 añsi ha sido hallada muerta en su vivienda de Cádiz

El hijo de la anciana fallecida habría estado conviviendo con el cadáver de su madre durante días

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CádizAgentes de la Policía han encontrado el cadáver de una mujer que llevaba varios días fallecida en su vivienda de Cádiz. Según ha informado el medio de comunicación andaluz 'Diario de Cádiz', la mujer tenía 78 años y habría fallecido por causas naturales.

El medio de comunicación anteriormente citado ha podido conocer gracias a fuentes del Ayuntamiento de Cádiz que, todo apunta, a que la muerte de esta anciana se habría producido por causas naturales.

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El hijo llevaba varios días conviviendo con el cadáver de su madre

Lo más sorprendente de este hallazgo es que en el domicilio también vivía el hijo de la fallecida que no habría sido capaz de dar aviso sobre el fallecimiento y habría estado conviviendo con el cuerpo sin vida de su progenitora durante días.

El hallazgo se ha producido durante la tarde de este pasado lunes 26 de octubre cuando varios vecinos dieron aviso a Emergencias.

Al parecer, los vecinos de la calle Pintor Viniegra de Cádiz habrían decidido llamar a Emergencias debido al fuerte hedor que provenía de la vivienda de la anciana.

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Nada más recibir el aviso, varios agentes de la Policía Local de Cádiz y de la Policía Nacional se trasladaron hasta la zona y, al entrar en el domicilio, encontraron el cuerpo sin vida de esta mujer de 78 años que llevaba varios días fallecida y cuyo hijo habría estado conviviendo con su cadáver.