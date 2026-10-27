La Policía investiga el accidente ocurrido en un cruce regulado por un semáforo en el Paseo Zorrilla, de Valladolid

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Una mujer, de 62 años, ha fallecido y su acompañante ha resultado herido, este lunes, al ser arrollados por un motorista en el paseo de Zorrilla de Valladolid, según ha informado el 112 de Castilla y León. El conductor de la moto también ha sido trasladado a un hospital cercano.

El accidente ha ocurrido en el cruce del Paseo Zorrilla con la calle Daniel del Olmo, en Valladolid capital, una intersección que está regulada por semáforos, según la información de la Policía Local, que investiga las causas del incidente.

El peatón herido, de 55 años, fue trasladado en una unidad de vigilancia intensiva (UVI) al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, mientras que el otro hombre, conductor de la motocicleta, fue evacuado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, señaló esta misma fuente en un comunicado en el que no facilitó más detalles sobre el estado de los heridos.

Emergencias recibió el aviso a las 20:15 horas y movilizó a agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, así como dos ambulancias de Emergencias Sanitarias (Sacyl).

Los sanitarios confirmaron el fallecimiento de la mujer en el lugar de los hechos. No han trascendido más datos sobre la identidad de las víctimas.