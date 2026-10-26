El Área Central de Investigación de Accidentes de los Mossos d'Esquadra ha difundido las primeras imágenes de la investigación

Los Mossos investigan si en el autobús accidentado de Fogars iban demasiados pasajeros de pie

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Los Mossos d'Esquadra descartan por ahora la implicación de otros vehículos o de terceras personas en el accidente del autobús que ayer se precipitó por un talud en Fogars de Montclús (Barcelona), cuyo conductor dio negativo en el control de alcoholemia y drogas.

El Área Central de Investigación de Accidentes de los Mossos d'Esquadra ha difundido las primeras imágenes de la investigación del accidente que ha dejado 83 personas heridas, siete de ellas graves y 34 menos graves.

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En ellas se puede ver a los equipos de Bomberos de la Generalitat trabajando en el lugar del accidente durante toda la noche. En el lugar se desplegaron numerosas ambulancias y carpas habilitadas por los sanitarios a lo largo de la carretera para atender a los heridos.

El autobús se precipitó por un terraplén de 20 metros

También se puede ver el autobús accidentado tras caer por un terraplén de 20 metros en una zona escarpada y de difícil acceso. El vehículo quedó apoyado entre rocas y árboles. Aunque algunos pasajeros pudieron salir por su propio pie y subir hasta la carretera, otros tuvieron que ser rescatados con cuerdas e incluso cortando parte de la chapa del autobús.

Durante el día han continuado las labores de rescate y la unidad de drones de los Mossos ha grabado varias imágenes de la zona para ayudar en la investigación. Los Mossos siguen en el lugar del accidente para recoger indicios y vestigios relacionados con el siniestro.

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Pasajeros de pie

En el marco de su investigación, los Mossos también tratan de aclarar si el autocar circulaba con demasiados pasajeros de pie. El accidente ocurrió hacia las 16:43 horas de ayer, cuando, por causas que se están investigando, el autobús, con 65 asientos, acabó saliéndose de la carretera, una vía estrecha de curvas, y precipitándose por un talud, lo que provocó heridas a 87 personas, de las que medio centenar aún siguen ingresadas, de ellas 9 en unidades de críticos, semicríticos o de reanimación.

La normativa permite que en este tipo de servicios algunos pasajeros puedan ir de pie, si bien los Mossos están intentando aclarar cuántos de los usuarios de este autocar con 65 asientos iban levantados, para determinar si eran demasiados.

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De hecho, a raíz de este accidente, el gobierno catalán plantea medidas para evitar que los autobuses interurbanos que circulen por zonas de montaña tengan a pasajeros de pie, según ha anunciado la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon.

En concreto, Parlon ha detallado que este lunes se han reunido técnicos de la Consellería de Territorio y del Servicio Catalán de Tráfico (SCT) para valorar la posibilidad de impedir que los pasajeros de autobuses interurbanos vayan de pie, una medida que actualmente está regulada por la normativa.