Los bomberos rescatan a un hombre de 86 años de un vehículo que quedó suspendido tras un accidente en Badajoz

La actuación de los bomberos permitió sacar al hombre del turismo sin que se produjeran daños personales.

Una gran grúa retira el autobús accidentado en Fogars y confirman que no hay más víctimas bajo el vehículo

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Un turismo ha sufrido una salida de vía en el Camino de Madre Vieja de Badajoz, a la altura de la entrada del tanatorio Puente Real, y ha quedado parcialmente suspendido sobre un desnivel, lo que ha obligado a intervenir a los bomberos para rescatar a uno de sus ocupantes. El accidente se ha producido sobre las 19.45 horas de este lunes y no se han registrado daños personales, según ha adelantado el Periódico de Extremadura.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Badajoz, el vehículo estaba conducido por una mujer de 52 años y en su interior viajaba también un hombre de 86 años, que tuvo que ser excarcelado por los servicios de emergencia.

El turismo se salió de la calzada en las inmediaciones del acceso al tanatorio y quedó en una posición comprometida, parcialmente suspendido sobre una zona de desnivel, lo que hizo necesaria la intervención de los equipos de rescate.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, que procedieron a estabilizar y asegurar el vehículo antes de iniciar las labores de excarcelación del ocupante más mayor.

La actuación permitió sacar al hombre del turismo sin que se produjeran daños personales, pese a la posición en la que había quedado el automóvil.