El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado un amplio dispositivo tras recibir el aviso del siniestro

Dos motoristas pierden la vida en dos accidentes de tráfico en La Calzada de Béjar y Aldeatejada, Salamanca

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Una persona ha fallecido tras la colisión entre un turismo y un camión ocurrida este martes, 27 de octubre, en Usagre (Badajoz).

El accidente de tráfico ha tenido lugar en la carretera N-432, según informa el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.

Tras una llamada a dicho centro, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada y una unidad de soporte vital básico del SES, además de agentes de la Guardia Civil, medios del CPEI Badajoz, y un equipo de emergencia de la N-432.