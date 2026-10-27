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Sucesos

Muere una persona tras la colisión entre un turismo y un camión en la N-432 en Usagre, en Badajoz

Carretera en la que ha ocurrido el accidente
El accidente ha ocurrido en la N-432, a la altura de Usagre. Informativos Telecinco / Google Maps
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Una persona ha fallecido tras la colisión entre un turismo y un camión ocurrida este martes, 27 de octubre, en Usagre (Badajoz).

El accidente de tráfico ha tenido lugar en la carretera N-432, según informa el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.

Tras una llamada a dicho centro, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada y una unidad de soporte vital básico del SES, además de agentes de la Guardia Civil, medios del CPEI Badajoz, y un equipo de emergencia de la N-432.

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