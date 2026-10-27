Las dos personas han perdido la vida en menos de una hora en la provincia

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Dos motoristas han perdido la vida este martes en las carreteras de Salamanca en menos de una hora. El primero ha fallecido este mediodía en un accidente registrado en el término salmantino de La Calzada de Béjar, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha registrado poco antes de las 13.16 horas, que es cuando el 112 ha sido informado de un accidente en una carretera secundaria que va hacia Montemayor del Río, dentro de La Calzada de Béjar, fruto de la salida de vía de una motocicleta, fruto del cual había resultado herido un motorista de unos 65 años herido. El comunicante ha advertido de que el herido tenía motocicleta encima y se encontraba tirado en un zarzal, lo que complicaba las labores de asistencia.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia. Sin embargo, los bomberos han confirmado que el motorista había resultado fallecido.

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El segundo motorista, del que no se tienen datos de filiación, ha fallecido en una colisión con un turismo en el kilómetro 3 de la CL-512, en el término municipal de Aldeatejada, también en Salamanca.

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En concreto, una llamada a la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León a las 14.01 horas solicitaba asistencia para el conductor de una motocicleta que se encontraba inconsciente tras sufrir una colisión con un vehículo en la citada vía.

El 1-1-2 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envían una UVI móvil. En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido al motorista, quien ha fallecido.