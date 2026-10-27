Bundy hizo una serie de confesiones en sus últimos días, incluidas algunas sobre delitos que antes eran desconocidos para la policía.

Mario, el profesor acusado de agredir sexualmente a 12 menores: su paso por el Atleti y un campamento antes de centrarse en las aulas

Compartir







El asesino en serie Ted Bundy murió ejecutado en la silla eléctrica en 1989 en Florida, pero la lista de sus asesinatos no para de crecer. Las autoridades han anunciado que el ADN vincula al asesino en serie Ted Bundy con la muerte de una adolescente de Utah, más de 50 años después de que su cuerpo fuera descubierto por un cazador.

Bundy era un psicópata poco habitual. Atractivo, educado y con carisma, mató al menos a 30 mujeres y niñas en varios estados en la década de 1970, y muchas más escaparon o sobrevivieron con heridas.

PUEDE INTERESARTE Una madre de Florida, arrestada por dejar solos a sus cuatro hijos menores para irse una semana a Las Vegas a trabajar

Margaret Olson, fiscal del condado Summit, Utah, indicó que los investigadores están convencidos de que Bundy fue quien mató a Melissa Ann Smith, de 17 años, en 1974, y cuyo caso estaba sin resolver. El ADN que identificó a Bundy provenía del cromosoma Y, que solo está presente en los hombres. En pruebas obtenidas de la autopsia de Smith se encontró un perfil de ADN muy similar. Las autoridades ya se han puesto en contacto con los familiares más cercanos de Smith.

Smith fue la segunda de cuatro adolescentes que desaparecieron a lo largo del corredor urbano Wasatch Front durante seis semanas en el otoño de 1974, después de Nancy Wilcox, de 16 años, y antes de Laura Ann Aime y Debra Kent, ambas de 17, según la investigación de la historiadora Linda Sillitoe para la Sociedad Histórica de Utah. Bundy confesó antes de morir haber matado a Wilcox y a Kent, y utilizó un mapa para señalar la ubicación de sus restos. Pero dijo no recordar a Smith y Aime. Los nombres y rostros de todas las mujeres a las que había agredido y matado se le mezclaban llegó a confesar. El ADN ha confirmado que también las mató a ellas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Melissa Ann Smith era hija de Louis Smith, jefe de policía de Midvale. El viernes 18 de octubre de 1974, cenó con su padre en un restaurante, recibió dos dólares para comprar pizza y obtuvo permiso para quedarse con una amiga. Nunca volvió. Su cuerpo fue encontrado nueve días después. Había sido golpeada, violada, sodomizada y estrangulada con medias de nailon.

Bundy hizo una serie de confesiones en sus últimos días, incluidas algunas sobre delitos que antes eran desconocidos para la policía. No todos esos casos han sido confirmados. Además de Florida y Utah, las autoridades indicaron que Bundy dejó víctimas en Colorado, Idaho y el estado de Washington. Las autoridades anunciaron que habían construido un perfil genético completo de Bundy, así que nadie descarta ya que su lista de sus atrocidades y asesinatos crezca y cierre, al fin, muchos casos sin resolver.