había contratado una niñera para antes y después del colegio, pero que no vio necesario que nadie estuviera con sus hijos por la noche.

Encuentran el cadáver de una madre en el mismo acantilado de una playa donde murió su hijo seis años antes: ayudaba a otras personas con el duelo

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Irene Miller, de 50 años, fotógrafa de Florida presentó una demanda de divorcio contra su marido tras 15 años de matrimonio acusándolo de agresión después de que este, supuestamente, le arrebatara el teléfono a su esposa de un manotazo durante una acalorada discusión a las afueras de la escuela de los niños, según un informe policial.

La orden de alejamiento prohibía al padre acercarse a Irene Miller, y establecía que era necesaria una audiencia judicial para determinar si se le permitiría tener contacto con sus cuatro hijos en común, de 9, 11, 12 y 14 años. Mark, el marido de Irene, se declaró inocente del cargo de agresión y solicitó un juicio con jurado.

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La siguiente decisión de Irene fue dejar a sus cuatro hijos solos en casa para irse a trabajar a Las Vegas. Miller había salido hacia Las Vegas el 18 de octubre por motivos de trabajo y tenía previsto regresar el 23 de octubre.

A su llegada al aeropuerto la esperaban unas esposas. ¿La razón? El pequeño de sus hijos sufrió un accidente doméstico y fueron sus hermanos los que llamaron a emergencias. El niño de 9 años fue trasladado al Hospital, donde recibió atención médica y fue dado de alta posteriormente.

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Al llegar a la casa se encontraron de que estaban solos. La madre, preguntada al respecto por teléfono por uno de los agentes, contestó que había contratado una niñera para antes y después del colegio, pero que no vio necesario que nadie estuviera con sus hijos por la noche. Y que, pese al accidente de su hijo, regresaría en la fecha programada.

Fue el padre el que tuvo que ir finalmente a por ellos para llevarlos a su casa, aunque aún no se sabe qué pasaría con la orden de alejamiento dadas las circunstancias.

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La mujer fue arrestada al descender del avión y trasladada a la cárcel del Condado de Orange, donde quedó fichada por los cuatro cargos de negligencia infantil sin daño corporal grave.

El sheriff Chris Blackmon declaró en un comunicado: “La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola no tolerará la negligencia infantil. Estos casos serán investigados y se presentarán cargos contra aquellos padres que no supervisen ni cuiden adecuadamente a sus hijos”.

Irene Miller, nacida en Rusia, ingresó en la cárcel del condado de Orange el viernes, pero fue puesta en libertad menos de 24 horas después tras pagar una fianza de 4.000 dólares, según el New York Post.