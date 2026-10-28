Muere una cuidadora de un zoológico en Países Bajos tras ser atacada por un leopardo

La mujer ha perdido la vida este martes a causa de las graves heridas sufridas el sábado cuando fue atacada por el animal

Se han iniciciado dos investigaciones independientes, pues, según los protocolos de seguridad, los cuidadores no deben compartir espacio con los depredadores

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Una cuidadora del parque safari Beekse Bergen, en el sur de Países Bajos ha perdido la vida a causa de las graves heridas sufridas el sábado tras ser atacada por un leopardo. El zoológico, que ha informado de lo ocurrido en un comunicado, ha anunciado que abrirá una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido.

"Con enorme tristeza debemos comunicar que la cuidadora de animales de Safaripark Beekse Bergen ha fallecido hoy a consecuencia de las heridas que sufrió el pasado sábado 24 de octubre durante un incidente con un leopardo en el parque", ha señalado la dirección del centro.

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Inspección de Trabajo y el zoológico han anunciado investigaciones independientes

Tras alertar a sus compañeros mediante una radio portátil, los servicios de emergencia acudieron al parque, incluida una ambulancia aérea, y la trasladaron al hospital, donde fue operada de urgencia. La mujer sufrió heridas en cabeza y cuello y, a pesar de que la intervención concluyó con éxito, los sanitarios advirtieron de la gravedad del asunto.

El zoológico, situado en la localidad de Hilvarenbeek, en la provincia neerlandesa de Brabante del Norte, explicó que, según los protocolos de seguridad, los cuidadores no deben compartir espacio con los depredadores, por lo que la Inspección de Trabajo neerlandesa ha iniciado una investigación.

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Además, el zoológico ha anunciado la apertura de otra investigación independiente. Por el momento, el zoológico no prevé modificar el cuidado de los leopardos, que continúan recibiendo atención con normalidad.