Los profesionales a bordo de una ambulancia tuvieron que huir por carretera, mientras los hermanos se enfrentaron físicamente a varios agentes de la Guardia Civil
Los detenidos han quedado este jueves en libertad provisional tras pasar a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera
Dos hombres, de nacionalidad británica, han sido detenidos tras agredir al personal sanitario que atendía a su padre en su casa de Turre, Almería. Según informa 'Diario de Almería', los tres profesionales a bordo de una ambulancia del Servicio Andaluz de Salud tuvieron que huir por carretera del domicilio, mientras los hermanos llegaron a enfrentarse físicamente a varios agentes de la Guardia Civil.
Según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, los hechos han tenido lugar en torno a las 22.30 horas de este miércoles, cuando se recibió un aviso en el que se indicaba que varios miembros de un equipo sanitario que se había desplazado a realizar una atención domiciliaria habían sido agredidos por los hijos de la persona que había requerido atención médica.
Los hermanos se enfrentaron a los agentes
Los miembros del servicio de emergencias, según explican en su testimonio, habrían tenido que abandonar la vivienda y la ambulancia en la que se habían desplazado ante la actitud "violenta" de los sospechosos, quienes les habrían "golpeado" y "perseguido" tras exigirles el traslado de su familiar.
Ante la llamada de alerta, varios agentes se desplazaron hasta el lugar de los hechos para localizar a los supuestos agresores, donde uno de ellos se habría enfrentado a tres agentes mediante gritos y también habría intentado golpearlos, con lo que tuvo que ser reducido y arrestado ante el "forcejeo".
Fue entonces cuando apareció el segundo sospechoso que, al conocer el arresto de su hermano, intentó "golpear" a dos de los agentes que estaban de espaldas a él.
Los detenidos han quedado este jueves en libertad provisional tras pasar a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, plaza número 3, explica el medio local. Según han informado fuentes judiciales, ambos deberán comparecer ante el juzgado el día 1 de cada mes.