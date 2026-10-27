Dos ingleses detenidos por apuñalar a dos jóvenes irlandeses a las puertas de un bar de Magaluf en Mallorca

Los arrestados, británicos y de 36 y 46 años, estarían implicados en una reyerta ocurrida el pasado 19 de septiembre en un bar de copas de Magaluf.

El día después de los disturbios en Bilbao: vehículos calcinados, daños en el mobiliario urbano y miedo en las calles

Compartir







La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, los dos acusados de intento de homicidio, por supuestamente apuñalar a dos jóvenes irlandeses en las inmediaciones de un bar de la localidad mallorquina de Magaluf (Calvià). Según ha informado la zona de Baleares de la Guardia Civil, el primer arrestado, hace unos días, ha ingresado en prisión, mientras que el segundo, apresado el pasado 21 de octubre, ha quedado en libertad.

Los arrestados, británicos y de 36 y 46 años, estarían implicados en una reyerta ocurrida el pasado 19 de septiembre en un bar de copas de Magaluf, donde dos turistas irlandeses resultaron heridos de diversa consideración.

PUEDE INTERESARTE Detenido un menor tras asestar cinco puñaladas a un joven de 16 años en el distrito Salamanca de Madrid

Un apuñalado en el cuello y en el tórax

Una de las víctimas sufrió heridas de gravedad tras ser apuñalado en la zona del tórax y tuvo que ser evacuada al Hospital Son Espases, donde fue intervenido de urgencia por una perforación pulmonar.

La segunda víctima fue atacada con un trozo de cristal con el que le propinaron varios cortes a la altura del cuello y una brutal paliza que terminó con la mandíbula rota. También fue atendido en el hospital de referencia.

PUEDE INTERESARTE Los padres de los menores participantes en los disturbios en Bilbao y Barcelona tendrán pagar la factura de los daños

En una primera fase de la investigación se logró identificar y detener al autor de la puñalada, un británico residente en la zona. En el registro de su domicilio, se recuperaron prendas ensangrentadas y objetos de interés para la investigación. Un juzgado ordenó su ingreso en prisión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Más tarde, la investigación se centró en la identificación y localización del segundo de los implicados, que fue detenido el pasado 21 de octubre. Fue puesto en libertad con medidas cautelares.