Detenido en Madrid un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer en Barcelona

El hombre se habría entregado como presunto autor de los hechos.

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La Policía Municipal de Madrid ha detenido este miércoles a un hombre como presunto autor de la muerte violenta de una mujer en el distrito de Nou Barris de Barcelona. Según ha informado la policía catalana en un comunicado, el presunto autor del crimen se entregó a la policía municipal madrileña poco después de que fuera descubierto el cadáver de la mujer en una vivienda de Barcelona.

Efectivos de Mossos y Bomberos de Barcelona se dirigieron por mañana al lugar de los hechos tras recibir aviso por parte de una persona que informaba de que había una mujer en el interior de un domicilio y que no respondía.

Al acceder al inmueble, los efectivos localizaron el cuerpo sin vida de una mujer. Al mediodía se recibió aviso de que la Policía Municipal de Madrid había detenido a un hombre, después de que este se hubiera entregado como presunto autor de los hechos.

La Dirección de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos y si se trata de un nuevo caso de violencia machista.

El caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones.