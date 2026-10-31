Desde el Ayuntamiento han trasladado su pésame a su familia, amigos y allegados

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El Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo ha confirmado el fallecimiento de su vecino Alberto Arroyo, quien viajaba a bordo uno de los trenes accidentados el pasado miércoles en la localidad toledana de Urda y por quien el Consistorio ampliará el luto oficial hasta el 8 de noviembre.

"El Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo lamenta profundamente el fallecimiento de D. Alberto Arroyo Martínez, vecino de nuestro municipio, en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en la provincia de Toledo", ha publicado el Consistorio en sus redes sociales.

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Ampliación del luto oficial hasta el domingo 8 de noviembre

Desde el Ayuntamiento han trasladado su pésame a su familia, amigos y allegados, a quienes ha hecho llegar el "cariño, apoyo y cercanía" de la corporación municipal en estos momentos. Además, el Consistorio se ha hecho eco de unas palabras compartidas por la familia en la que recuerdan a Arroyo como "un disfrutón de la vida".

"Deportista nato desde siempre, el deporte era tu vitamina diaria. Pero si algo te definía por encima de todo era tu bondad, tu capacidad de escuchar y esa manera tan discreta y especial de estar para los demás. Eras luz y oxígeno para quienes teníamos la suerte de tenerte cerca", relatan los familiares.

El alcalde de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández, ha aprobado la ampliación del luto oficial hasta el domingo 8 de noviembre como señal de "respeto y reconocimiento" al vecino fallecido. Durante este tiempo la bandera ondeará a media asta en el balcón de la Casa Consistorial.