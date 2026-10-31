Tamara González era de Bembibre, en León, y estaba adscrita al Instituto de Biotecnología Molecular de Viena

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UrdaLa científica Tamara González Costa, originaria de la provincia de León, es otra de las personas fallecidas en el accidente de trenes ocurrido en Urda (Toledo) el pasado miércoles.

Tamara González era de Bembibre y estaba adscrita al Instituto de Biotecnología Molecular de Viena. La joven viajaba en el tren de Renfe, en el vagón 8, para acudir a un congreso en Sevilla.

Tamara era una de las desaparecidas tras el accidente

En su cuenta de X, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) -organismo en el que trabajó- pidió ayuda para localizarla.

"Tamara, de 31 años, se encuentra entre las personas que sus familiares y amigos intentan localizar tras el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo). Viajaba en el tren de Renfe, en el vagón 8, asiento 12B", detalla el mensaje. "Desde el CNIC queremos trasladar todo nuestro cariño y apoyo a su familia, amigos y compañeros en estos momentos de enorme incertidumbre", escribía el centro.

Finalmente su familia ha confirmado este sábado el peor desenlace: la joven ha fallecido.

La científica leonesa Marta Shahbazi, también desaparecida

La científica leonesa Marta Shahbazi, de 41 años, es una de las desaparecidas en el accidente de tren de Urda. La investigadora, al mando de un laboratorio propio en Cambridge, iba a recoger un premio a la excelencia en un congreso en Huelva. Marta es madre de dos niños de 3 y 7 años y estaba al mando del Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, cuyos científicos han ganado una docena de premios Nobel.

Marta se encontraba en el vagón 8 del AVE para acudir a Huelva, donde iba a recibir un galardón por su contribución al estudio de las primeras etapas del desarrollo humano por la Sociedad Española de Biología para el Desarrollo.

Por el momento sigue desaparecida y no se ha confirmado su fallecimiento.