El accidente de la víctima se produjo a las 9:30 horas en la zona del desfiladero de La Inclusa en Plan, Huesca

Tras quedar inconsciente y en parada cardiorrespiratoria, sus compañeros intentaron reanimarle sin éxito

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HuescaUn escalador de 30 años ha muerto este sábado en el último día del mes de octubre después de electrocutarse con un cable cuando iba a una actividad en el término municipal de Plan (Huesca).

El 062 de la Guardia Civil recibió el aviso de emergencias concretamente a las 9:30 horas. Se informaba de que un hombre que estaba con otros tres había quedado afectado por una corriente eléctrica.

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Dado que pedían ayuda urgente para la víctima, vecina de la Comarca de La Ribargorza, al lugar se movilizaron efectivos del GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061.

Intentos de reanimación sin éxito

A la zona del desfiladero de La Inclusa se dirigía el grupo de deportistas cuando ocurrió el suceso. Los equipos desplazados localizaron al escalador herido en estado inconsciente y en parada cardiorrespiratoria.

Sus propios compañeros ya le estaban practicando las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que continuaron los agentes a su llegada. Si bien lo evacuaron a un helicóptero siguiendo con esas acciones, no lograron salvarle la vida.

Los servicios funerarios lo han llevado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza. La Guardia Civil ya investiga las causas del accidente.