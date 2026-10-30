Marta Shahbazi, una de las científicas españolas más brillantes, desaparecida en el accidente de Urda

“Su vida se ha visto impactada de manera brutal por un gobierno e instituciones públicas incompetentes y corruptas”, ha declarado su hermano Carlos.

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La científica leonesa Marta Shahbazi, de 41 años, es una de las desaparecidas en el accidente de tren de Urda. La investigadora, al mando de un laboratorio propio en Cambridge, iba a recoger un premio a la excelencia en un congreso en Huelva. Marta es madre de dos niños de 3 y 7 años y estaba al mando del Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, cuyos científicos han ganado una docena de premios Nobel.

Marta se encontraba en el vagón 8 del AVE para acudir a Huelva, donde iba a recibir un galardón por su contribución al estudio de las primeras etapas del desarrollo humano por la Sociedad Española de Biología para el Desarrollo.

Los primeros en conocer la noticia del accidente fueron sus padres, que la habían dejado en la estación de Atocha. La familia se personó en el lugar del accidente con el deseo de localizarla. "No logramos encontrarla entre el tumulto de personas que salían por todos lados heridas y las personas que estaban trasladando", recuerda su hermano en declaraciones a ABC.

A día de hoy siguen sin noticias de su paradero y ya han facilitado sus muestras de ADN a la Guardia Civil para intentar identificarla entre los desaparecidos.

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“Mi hermana Marta es una persona maravillosa, cariñosa, feliz y una incansable trabajadora”, ha señalado su hermano Carlos en un comunicado. “Su vida se ha visto impactada de manera brutal por un gobierno e instituciones públicas incompetentes y corruptas”, ha declarado.

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La doctora Marta Shahbazi Alonso inició su carrera en la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo el Grado en Biología y un Máster en Biomedicina Molecular con el mejor expediente de su promoción. Posteriormente, realizó su doctorado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), donde estudió los mecanismos básicos que permiten preservar la forma y la integridad de las células madre epidérmicas, según información de la Sociedad Española de Investigadores en Reino Unido.

A continuación, se incorporó a la Universidad de Cambridge como investigadora postdoctoral para estudiar la morfogénesis del embrión durante la implantación. Allí desarrolló un sistema que permite estudiar el desarrollo de embriones humanos in vitro más allá de la implantación, que utilizó para investigar los mecanismos celulares y moleculares fundamentales que regulan la remodelación embrionaria.

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En 2020, comenzó a dirigir su propio grupo de investigación en el Laboratorio de Biología Molecular del Medical Research Council (MRC). Su carrera científica independiente aborda cuestiones fundamentales de la embriología humana, con importantes implicaciones éticas y clínicas.

Entre sus líneas de investigación se encuentra el desarrollo de métodos que permiten acceder experimentalmente a etapas del desarrollo humano que hasta ahora eran inaccesibles, así como el estudio de cómo los embriones de mamíferos coordinan la morfogénesis de los tejidos con las decisiones sobre el destino celular durante la implantación. Recientemente, su grupo ha desarrollado modelos tridimensionales de células madre con capacidad de manipulación genética, incluidos esferoides embrionarios y organoides placentarios, que permiten estudiar los mecanismos que intervienen en el desarrollo embrionario y extraembrionario.

Además de su labor de liderazgo académico, Shahbazi ha participado activamente con responsables políticos, profesionales clínicos, empresas y la sociedad en general. Ha contribuido a los debates nacionales sobre la regulación y gobernanza de la investigación con embriones humanos en el Reino Unido, colaborado estrechamente con clínicas de fecundación in vitro y empresas biotecnológicas, y divulgado su investigación mediante diversas actividades de participación pública.

Marta ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, entre ellos el Premio 3Rs de 2019, por desarrollar una investigación que ofrece la posibilidad de reemplazar y reducir el uso de ratones en estudios de biología del desarrollo. Su investigación también fue reconocida con el Suffrage Science Award, respaldado por el MRC Laboratory of Medical Sciences (LMS). En 2024, se incorporó al Programa de Jóvenes Investigadores de EMBO, que ofrece a científicos del ámbito de las ciencias de la vida oportunidades de mentoría y formación, apoyo financiero y práctico, y la posibilidad de formar parte de una red internacional.

El objetivo del laboratorio de Shahbazi es resolver el enigma de los primeros días de la gestación, imposibles de estudiar directamente por las obvias barreras físicas y éticas.